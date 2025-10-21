Giocasta e l’orrore della guerra

Dopo il debutto a Torinodanza, arriva al Teatro delle Passioni di Modena da domani al 26 ottobre Giocasta, il nuovo spettacolo di Michela Lucenti, unica interprete in scena insieme al cantautore Thybaud Monterisi nei panni di Edipo. Lo spettacolo si ispira a Le fenicie, il lavoro corale di Balletto Civile atteso al Teatro Storchi il 6 e 7 marzo 2026, e porta in scena lo sguardo femminile sull’orrore della guerra e la forza di una madre che cerca di ragionare con i propri figli per fermare la distruzione della civis.

In una Tebe contemporanea, Michela Lucenti racconta la follia della stirpe di Edipo e il mito di una delle figure più affascinanti e contraddittorie della tragedia greca per esplorare la complessità del femminile e per interrogarsi sul legame tra potere, desiderio e destino. Le note del cantautore Thybaud Monterisi, leader dei Mont Baud, band fra i 100 nomi dell’anno della musica italiana del 2023 secondo la rivista rock.it, dialogano con la fisicità della coreografa e performer, amplificando le tensioni del mito e della contemporaneità.

"In un presente distorto – si legge nelle note allo spettacolo – si sviluppa la storia di un amore impossibile tra una donna matura e il giovane marito. Poco importa se, come si mormora nei bar, lei sia veramente sua madre: il legame tra tragedia e commedia è inestricabile, come la vita stessa ci insegna. Ispirandoci alla straordinaria La voce Umana di Jean Cocteau per cui “Il teatro realista sta alla vita come le tele del Salone delle Belle Arti stanno alla natura”, trasformiamo Giocasta, madre affascinante e contraddittoria della tragedia greca, in una donna anonima, protagonista di un racconto scaturito da una tensione poetica che emerge di fronte al dramma dell’amore, nella sua forma più pura e nella sua assoluta, tragica prevedibilità".

Un flusso di coscienza, diviso fra destino personale e coro civile, che Michela Lucenti restituisce su una scena spoglia abitata da pochi oggetti e con solo il linguaggio fisico e della musica che accompagna la narrazione. Il dramma antico di una madre e di una città si riflette inevitabilmente nelle tensioni senza tempo della nostra contemporaneità.

"La drammaturgia fisica – conclude Michela Lucenti – è sempre stata al centro della ricerca di Balletto Civile. Credo fermamente che i corpi, nella loro forza e debolezza, siano lo specchio degli enigmi della condizione umana. Il lavoro sul corpo diventa così una forma di testimonianza, l’atto più politico, poiché il corpo è il veicolo e il testimone più diretto del presente".