Giocattoli e clown al teatro Dadà

Due spettacoli per bambini a ingresso libero: è il programma del ‘Natale di Pace’ del Comune di Castelfranco Emilia, nell’ambito della rassegna per famiglie ‘La domenica al Dadà’ realizzata da Emilia Romagna Teatro in collaborazione con il Comune e con il sostegno di Conad. Si comincia questo sabato alle 16.30 con ‘La bottega dei giocattoli’, della storica compagnia Crest con testo e regia di Sandra Novellino e Delia De Marco. In una piccola bottega abitano dei giocattoli dotati di voce e anima, che vivono secondo regole umane, tra amicizie, invidie e amori. Questi personaggi dovranno affrontare un grande cattivo senza volto, un padrone interessato solo a guadagnare dalla vendita dei balocchi e a cui non interessa la felicità dei bambini. Si racconta così di un mondo parallelo che aiuta i bambini a fare esperienza di emozioni, imparando a non perdere "la bussola", passando dalla gioia alla delusione, dalla malinconia all’allegria. Secondo appuntamento il 6 gennaio con ‘Pulcetta dal naso rosso’ di Kosmocomico Teatro, con testo e regia di Valentino Dragano: in scena, attraverso il teatro di figura, la storia del clown che perde il naso rosso. Pulcetta parte per ritrovarlo: un lungo viaggio per scoprire che il naso rosso era sempre stato vicino a lui, in ogni istante del suo ballare, cantare, ridere.

È il viaggio alla ricerca del proprio posto del mondo, alla ricerca della propria felicità.