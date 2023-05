Giochi della Chimica, il 18enne Giovanni primo in regione

Giovanni Asti, 18enne maranellese iscritto all’ultimo anno dell’ITI ‘Enrico Fermi di Modena’, si è classificato primo in regione nell’ambito dei Giochi della Chimica 2023 (categoria istituti tecnici ad indirizzo chimico), competizione nazionale che in Emilia-Romagna ha visto partecipare quest’anno 1621 studenti delle superiori. Giovanni con questa vittoria si è guadagnato il pass per le finali nazionali, indetti dal Ministero, che si terranno a Roma.

Congratulazioni dall’Amministrazione comunale.