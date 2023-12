Giochi e gastronomia. Babbo Natale in 500

Oggi il centro storico di Soliera si anima per un’intera giornata all’insegna del Natale. Da mattina a sera saranno funzionanti una curiosa eco-giostra a pedali su cui girano otto cavallini, spinti dal giostraio tramite una vigorosa pedalata, e l’ufficio postale di Babbo Natale accanto al quale i bambini potranno farsi una foto. Sarà attivo il truccabimbi, in mezzo alle colorate bancarelle dell’artigianato di qualità e dei manufatti proposti dalle associazioni del territorio: il gruppo Genitori Figli con handicap, lo Spazio Accanto, l’associazione genitori dell’istituto comprensivo, la Caritas e la casa protetta Sandro Pertini. Per tutto il giorno si potranno gustare polenta e ragù, anche da asporto, a cura di Croce Blu e Compagnia Balsamica, vin brulé a cura della Protezione Civile, gnocco fritto a cura della parrocchia, e ancora pinse, tigelle, cioccolata calda, arrosticini, lambrusco e assaggi di tisane a cura delle attività del centro.

In piazza Lusvardi per le 10.30 è previsto l’arrivo in 500 di Babbo Natale, così come l’avvio del laboratorio creativo a cura dei nidi d’infanzia Arcobaleno e Grillo parlante. Alle 11.30 e alle 15.30 si potrà assistere allo spettacolo itinerante “Il carretto delle meraviglie” con Mariano Guz della compagnia Bubble on Circus con bolle di sapone giganti.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30 sul sagrato della chiesa di piazza Sassi si ascolteranno cori e racconti di Natale e si ammirerà il presepe vivente con le famiglie e i ragazzi del catechismo. Alle 16 la Ludoteca Ludò presso il Mulino di via Nenni 55 proporrà il Box di Natale, ovvero una cassetta artigianale dove inserire le letterine, mentre alle 17 in Castello Campori è in programma la narrazione con musica dal vivo di Matteo Razzini e Emidio Alfano “A Natale buono sarai tu! Come finire nella lista dei cattivi leggendo storie (poco) gentili”.

Infine, nelle fasce orarie dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17, la Compagnia Balsamica conduce delle visite guidate all’Acetaia Comunale.