Giochi stregati e horror nella ’Notte Nera’

Stasera la 15’ edizione della ‘Notte Nera’, che quest’anno avrà come titolo Game over. "Il filo conduttore del gioco -dicono gli organizzatori- sarà inteso nel suo aspetto più dark, horror e inquietante! Tantissime attrazioni per tutti, a partire dai bambini che potranno addentrarsi nella Foresta Incantata o avere il coraggio di affrontare i meravigliosi giochi stregati, fino ai più grandi e temerari che vorranno affrontare la Horror House con tremendi giochetti in agguato. Stand gastronomici, vin brûlé, il Mercato Strano, i truccatori professionisti disponibili per dare il tocco in più al costume.

Dalle 23 inoltre il Game Over Party con dj set per ballare fino a notte fonda".

Alle 19 apertura degli stand gastronomici. Alle 20 lo spettacolo di D.A.F.N.E. Show Milano, suguita dalla performance itinerante Street Band MBT. Alle 20,30 spettacolo di cerchio aereo Aerial Games.

Alle 23 l’attesa parata in costume per le vie d Lama Mocogno, seguita da apertura dj set e cocktail bar ‘Game Over Party’ per ballare tutta la notte.

Modificata la viabilità paesana con deviazioni indicate in loco dalle 15 di oggi alle 3 del 1° novembre, in cui non sarà possibile sostare e circolare nelle vie del centro e lungo la Via Giardini.