Gioco d’azzardo a Modena. Lotterie, slot e grattini: ogni cittadino in media scommette 1.930 euro

La presentazione del secondo rapporto sul gioco d’azzardo nel Modenese

Modena, 19 febbraio 2023 – A Modena si gioca tanto d’azzardo. Sia nei luoghi fisici che al proprio computer nel chiuso di una camera dove non ci vede nessuno: 1,15 miliardi di euro nel 2021, pari a una media di 1.936 euro ogni residente maggiorenne, un miliardo e 700milioni stimati nel 2022. Seguendo questo trend nei prossimi sette anni, sommando gli importi annuali, si arriverà a spendere quanto impiegato per la ricostruzione post-sisma del 2012. Federconsumatori, Arci e Acli Modena hanno scattato la fotografia del fenomeno, il secondo rapporto sul territorio, ricavando dall’Agenzia per il monopolio una serie di dati inquietanti: "Se prendiamo tutti i redditi dei modenesi nel 2021 – ha spiegato per esempio il presidente di Federconsumatori Modena Marzio Govoni affiancato da Gerardo Bisaccia (Arci) e Silvana Siggillino (Acli) – quanto giocato corrisponde a un mese di reddito generale. In provincia fino al 31 gennaio, San Geminiano, tutto il reddito è andato ‘investito’ nei giochi d’azzardo. Nel 2020 questa soglia era al 25 gennaio. E se fossero confermate le ipotesi più pessimistiche nel 2022 potremmo registrare il grande balzo verso il 14 febbraio, san Valentino: quanto perso dai modenesi nel 2021 è pari a due volte le entrate fiscali...