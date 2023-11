"Gioco d’azzardo, a Zocca fenomeno preoccupante"

Il gioco d’azzardo preoccupa a Zocca. Nel 2021, considerato quello online, vi sono stati spesi oltre tre milioni e 800 mila euro e nel gratta e vinci quasi 740.000 euro, somme che si sono un poco ridotte nel 2022. Dati emersi dal 1° rapporto sull’azzardo legale a Vignola e nell’Unione Terre di Castelli, realizzato da Federconsumatori, con il patrocinio del Comune di Vignola e dell’Ausl di Modena. Nell’Unione Terre di Castelli, nel 2022, sono stati spesi oltre 160 milioni di euro, con una crescita del 135% rispetto all’anno precedente, e in Italia, nel 2022, sono stati giocati quasi 136 miliardi di euro, il triplo rispetto al 2006. Ma, secondo alcune stime, sommando anche il gioco illegale, si sfiorano i 170 miliardi. "Questi numeri fanno davvero paura – è il commento di Federico Covili, capogruppo Zocca Domani (opposizione), che ha presentato una mozione sul gioco d’azzardo approvata nei giorni scorsi all’unanimità dal Consiglio comunale zocchese –. Mi hanno impressionato i dati di Zocca, è un fenomeno pericoloso – aggiunge – per le famiglie e per la tenuta sociale della comunità. Scommettere in modo compulsivo a volte si configura come una vera e propria malattia e può portare a conseguenze drammatiche. Inoltre, in questo settore assistiamo spesso ai tentativi di inserimento della criminalità organizzata. Nessuno vuole limitare le libertà dei cittadini, ma questi dati non possono che mettere in allarme". Covili ritiene che per arginare il fenomeno, la prima cosa da fare sia prendere consapevolezza della portata di questo fenomeno. "Bisogna sicuramente fare progetti con le scuole, ma bisogna anche raggiungere il resto della popolazione, in particolare le persone più fragili".

w. b.