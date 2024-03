"Gioco d’azzardo, anche Sassuolo non è immune"

L’inclinazione artistica di tanti sassolesi che hanno fatto parecchia strada in campo musicale fece meritare a Sassuolo, qualche anno fa, il soprannome di ‘piccola Nashville’. La propensione al gioco d’azzardo, piaga che alligna un po’ ovunque, ma ha proprio nel territorio sassolese uno dei più ‘attenzionati’ a livello provinciale, l’ha invece trasformata in ‘piccola Las Vegas’. Fenomeno in crescita, quello dell’azzardo legale, finito sotto la lente di ingrandimento degli addetti ai lavori ieri all’Auditorium Bertoli, complice un convegno dal titolo ‘Dal gioco ricreativo alla ludopatia: indebitamento, sovra indebitamento e usura’ promosso da Codacons, Centro ‘Rodolfo Degoli’ in collaborazione con Masci e Associazione Nazionale Polizia di Stato.

Nel titolo del convegno, a ben vedere, ci sono già tutti gli step che innescano quella che è stata definita a più riprese ‘una spirale perversa’ in grado di cambiare, e in peggio, le vite di tanti.

"Un fenomeno trasversale, e ampio: anche Sassuolo – ha detto l’assessore alle politiche sociali del Comune di Sassuolo Sharon Ruggeri – non è immune, come noto, da questa piaga sociale: le azioni messe in campo da parte nostra si rivolgono soprattutto ai giovani, e in ottica di prevenzione". Rifacendosi agli ultimi dati ufficiali, diffusi a fine 2023 da Federcomusmatori, Unimore e altre associazioni tra cui la Caritas, a Sassuolo si sono giocati, nel 2022, "2084 euro pro-capite nell’online, ed una cifra complessiva difficile da quantificare, ma certamente non distante dai 3600 euro pro capite". Valori raddoppiati che preoccupano, quanto preoccupa è la trasversalità del fenomeno, che preoccupa: ne convengono anche Francesco Campobasso, del sindacato della Polizia Penitenziaria, e Fabio Pecoraro, dirigente del Commissariato cittadino di P.S., mentre Fabio Galli, presidente regionale Codacons, evidenzia come "ci sia comunque possibilità di intervenire: la ludopatia è una dipendenza e come tale va trattata. Il primo nemico da combattere – aggiunge – è la vergogna: per questo diventano fondamentali le fasi di ascolto e di aiuto". "Non è una strada facile, quella che porta all’uscita dal tunnel, me c’è", ha detto invece Letizia Giello, presidente dell’Osservatorio Nazionale Confsal, aggiungendo come l’allarme, sul tema, resti particolarmente alto. "Non foss’altro perché – denuncia Giello – il fenomeno della ludopatia è in crescita soprattutto tra le donne, e tra le over 45 in particolare: attraverso il gioco, che da ricreativo diventa patologico, si riconoscono in luoghi e dinamiche e si innesca un meccanismo perverso per cui se non giocano stanno male, e stanno male se giocano".

Stefano Fogliani