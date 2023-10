Gioco d’azzardo, è allarme : "Nel 2022 ’spesi’ 1,52 miliardi. E l’on line è la forma più insidiosa"

"Un miliardo e mezzo di euro, è il totale raccolto dai giochi d’azzardo in provincia di Modena nel 2022. Una cifra preoccupante: si parla, in media, di 2.392 euro giocati da ogni cittadino adulto. Una crescita del 32% rispetto all’anno precedente. Questi numeri ci dicono una cosa: che non è stato fatto a sufficienza per contenere il gioco d’azzardo". È questo il quadro generale emerso dal terzo rapporto sull’azzardo legale presentato da Federconsumatori, Acli, Arci, Crid Unimore e Caritas Diocesana, con il patrocinio di Ausl e di diversi comuni, è un’analisi che si occupa di numeri, cause e conseguenze.

"I modenesi giocano troppo – dichiara Marzio Govoni, presidente Federconsumatori – nel 2022 siamo saliti a 1,52 miliardi di euro giocati e ci sono tendenze per il 2023 di un’ulteriore crescita. Parliamo di maggiorenni che giocano per circa 2300 euro pro capite, una cifra spaventosa, e ci sono città che hanno numeri ancora più terribili. Sassuolo è arrivata ormai a 4000 euro di giocato pro capite e Carpi, l’altra Las Vegas, è attorno ai 3.600 euro: bisogna pensare a cosa fare in realtà in cui i numeri sono così pesanti. Noi chiediamo di cambiare le cose. Non siamo contro il gioco o proibizionisti, ma chiediamo di contenere quei numeri, di fare in modo che si torni un po’ indietro". Un dato impressionante emerge considerando anche le perdite complessive: nel 2022, tra Finale Emilia e Fiumalbo, sono stati persi 270 milioni di euro: una cifra che corrisponde al reddito di 16.000 lavoratori della provincia. Ma è il gioco d’azzardo online, in particolare, che ha visto una crescita più significativa nel modenese, con 643,9 milioni di euro giocati nel 2022 (un aumento del 16,7% rispetto al 2021). Una crescita dovuta non solo agli effetti della pandemia, ma anche all’offerta sempre crescente di giochi online e alla loro visibilità in rete. "Un’atra cosa deve preoccupare tutti: oggi cresce il numero di giovani e giovanissimi che giocano d’azzardo, online e spesso sotto falsa identità. Ragazzi e ragazze che investono cifre importanti che possono segnare il resto della loro vita". All’origine di tutto questo, prosegue Govoni, "c’è la liberalizzazione di ogni possibilità di gioco in questo paese. L’Italia è uno dei paesi con i numeri più pesanti d’Europa. C’è un clima eccessivamente positivo nei confronti del gioco e non vengono segnalati i problemi, sia sanitari (con tante persone che si ammalano) che economiche. Decine di migliaia di persone, in provincia, perdono gran parte del proprio reddito per il gioco d’azzardo".

"Il Piano di prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo della Regione – afferma Chiara Gabrielli, direttrice del programma dipendenze patologiche Ausl – punta a leggere meglio il fenomeno e a programmare azioni di prevenzione, anche nelle scuole tra i giovanissimi". "Ringrazio Federconsumatori - sottolinea l’assessore Andrea Bosi - che ci dà uno spaccato di un fenomeno fuori controllo. Le istituzioni possono dare risposte in rete con le Asl, i Comuni, le associazioni dei consumatori, ma quelle più efficaci le può dare il Governo. Abbiamo bisogno di una legge quadro di riordino e controllo dei giochi e che non punti a fare cassa grazie alla vulnerabilità delle persone: la diminuzione dell’offerta di gioco deve partire da Roma".