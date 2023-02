Gioco d’azzardo, è allarme: spesi 190 milioni nel 2021

Un fenomeno tristemente in crescita e che desta una sempre maggiore preoccupazione. Secondo quanto emerge dal 1° Rapporto sul gioco d’azzardo legale nell’Unione Terre d’Argine, redatto da Federconsumatori di Modena, la spesa nel gioco d’azzardo (fisico e da remoto) stimabile in modo prudenziale, per l’annualità 2021, è attorno ai 190 milioni di euro (ovvero oltre 21mila euro giocati ogni ora). "Per avere un’idea comparativa di cosa possa equivalere a questa enorme cifra – spiega Pamela Bussetti, responsabile area Sanità Federconsumatori – essa corrisponde al 64% della spesa per alimentari e bevande analcoliche sostenuta nel 2021 dai residenti nei quattro comuni dell’Unione, a 8 volte l’assestato IMU 2021 dei quattro Comuni e supera di molto la cifra stanziata dalla Regione per la costruzione del nuovo ospedale di Carpi (130 milioni di euro)". Sempre da quanto emerge dal report, nel 2021, a livello di UTA nel gioco fisico è cresciuto molto il Gratta&Vinci: +39% nel 2021 sul 2020, con 266 euro giocati procapite dai maggiorenni del territorio. "Molto forte – prosegue il ricercatore statistico Massimiliano Vigari – è stata la crescita del gioco online (+30%), in particolare del poker, superando nelle Terre d’Argine gli 85 milioni di euro. A Carpi, in due anni il giocato cresce del 117%, raggiungendo i 61,5 milioni di euro, corrispondenti a 1200 euro procapite nella fascia 18-74 anni". A livello di Unione, i giocatori online sono 3.400, con una quota media giocata di oltre 25.000 euro all’anno, comprensiva di alcuni ‘grandi giocatori’ che ‘investono’ online molte centinaia di migliaia di euro. "Si tratta di una patologia, una dipendenza comportamentale ‘senza sostanza’ – prosegue Massimo Bigarelli, direttore di Struttura Complessa Dipendenze Patologiche Area Nord –. Nel Distretto di Carpi abbiamo in carico una ventina di utenti mentre hanno preso contatto con noi un’altra cinquantina di persone, nell’esercizio 2022, con un aumento tendenziale del 10%". Un fenomeno decisamente allarmante su cui l’Unione Terre d’Argine vuole intervenire con il progetto ‘Un Argine all’Azzardo’ (che finanzia per una somma di 147mila euro) nato per contenerne le ricadute in termini di salute delle persone, di drammi familiari e di disastri economici e sociali, causati dall’abuso del gioco. La proposta dell’Unione mette a sistema la collaborazione di diversi soggetti territoriali (che contribuiscono anche finanziariamente con 63mila euro), integrando le rispettive competenze, esperienze e iniziative: Csv Terre Estensi Odv (capofila), CEIS A.R.T.E. Cooperativa Sociale, Centro sociale Papa Giovanni XXIII S.C.S. Onlus, Dedalo Odv, Federconsumatori di Modena Aps. "L’azione congiunta e integrata tra privato sociale, istituzioni e servizio sanitario – spiega Valeria Lodi, coordinatrice del progetto – costituisce l’elemento innovativo che dà forza ed efficacia a ‘Un Argine all’azzardo’". "Dietro a questi numeri – conclude il presidente dell’Unione, Alberto Bellelli – si celano comportamenti patologici compulsivi che richiedono azioni concrete e capaci di coinvolgere tutte le istituzioni, dagli enti locali alla sanità, passando per l’associazionismo".

Maria Silvia Cabri