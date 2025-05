Gioco d’azzardo, è emergenza. Sempre più ragazzini scommettono

Scoprire i pericoli del gioco d’azzardo: questo è l’impegno dell’associazione Dedalo con gli studenti di Carpi. I dati sono allarmanti: la diffusione del gioco e del gioco problematico fra gli studenti, 15-19 anni (pari a circa un milione e 300mil), è in costante aumento. Tanto che nel 2023 il 53 per cento dei ragazzi che rientrano in questo range d’età ha giocato d’azzardo con una preferenza per il canale online. Di questi più della metà, circa 800mila sono minorenni.

Secondo un indagine di Nomisma poi, i giovani che giocano almeno una volta alla settima sono aumentati del 14 per cento. Di qui l’importanza di informazione e prevenzione: da anni i volontari dell’associazione Dedalo odv incontrano studenti e docenti degli istituti superiori per affrontare queste tematiche ed evidenziare i rischi e i ‘tranelli’ dell’azzardo.

In particolare, sono 13 le classi coinvolte all’Istituto Meucci, con circa 300 studenti, dalla seconda alla quinta. Oltre a quello del gioco d’azzardo, è stato illustrato un modulo specificatamente dedicato al Bilancio Familiare, altro tema caro a Dedalo, associazione nata nel 2015 proprio allo scopo di fornire strumenti ai cittadini per uscire da situazioni di difficoltà economica e indebitamento.

Dedalo partecipa al progetto ‘Uni Argine all’azzardo’, promosso dall’Unione delle Terre d’Argine: nell’anno scolastico in corso, per soddisfare le richieste avanzate dalla Commissione salute e benessere d’Istituto, i volontari hanno ideato un apposito modulo sul gioco d’azzardo a partire dalle scommesse, presentato attraverso una modalità interattiva e coinvolgente, fornendo ai ragazzi la possibilità di rispondere in modo anonimo ad alcune domande e facendoli partecipare a semplici giochi attraverso cui potessero rendersi conto che il banco vince sempre, mentre il bilancio dei giocatori nel lungo periodo è sempre in perdita. Altro punto di forza è stata la riflessione sulle emozioni che gli adolescenti provano durante il gioco.

"I ragazzi – commentano i volontari di Dedalo che hanno condotto le attività - sono stati molto partecipi e attivi, le risposte anonime hanno favorito l’emergere dei problemi, dandoci l’impressione di una maggiore diffusione del fenomeno rispetto agli anni precedenti. C’è un grande bisogno di informazioni, perché i ragazzi cominciano a giocare vedendo amici o familiari che lo fanno, ignari dei grandi rischi che corrono. Per questo continueremo a impegnarci sul fronte della prevenzione, perché la piaga del gioco d’azzardo va contrastata precocemente".