"Gioco d’azzardo, in un anno persi 41 milioni"

La raccolta complessiva del gioco d’azzardo nel 2022, per i comuni dell’Unione delle Terre d’Argine è stimabile in circa 272 milioni di euro, corrispondenti a 3.042 euro mediamente giocati da ogni residente maggiorenne (e 41 milioni persi). In sostanza, il volume complessivo del gioco d’azzardo corrisponde, per l’anno passato, all’85% del valore economico della spesa alimentare nei medesimi territori, una percentuale che raggiunge quasi il pareggio (94%) a Carpi. "Per giocare si spende la stessa cifra impiegata per mangiare: un dato terribile", afferma Marzio Govoni, presidente di Federconsumatori Modena, nell’introdurre il 2° Rapporto sull’azzardo legale nell’Unione Terre d’Argine.

"L’azzardo - prosegue - ha subito una crescita formidabile nel 2022 con una spesa pro capite dei cittadini maggiorenni che supera i 3mila euro. Un dato che si spiega con la ripresa forte della rete fisica, dalle sale slot alle macchinette nei bar, ma anche con l’impennata del gioco on line su cui non vi è alcun tipo di controllo sociale e che sempre più esercita attrattiva sulle fasce giovanili". "Se il 2022 è stato un anno nero, con +51% rispetto all’anno precedente – sottolinea il presidente dell’Unione, Alberto Bellelli - le proiezioni sul 2023 non sono rassicuranti. Una percentuale di questi giocatori diventa patologica ed è quindi necessario che l’argine che abbiamo costruito con le associazioni del territorio continui a dare un sostegno ai giocatori e alle loro famiglie per uscire da una condizione potenzialmente pericolosa". "Sono tanti coloro che, senza accorgersene, sono scivolati nella dipendenza – precisa il dottor Massimo Bigarelli, direttore della Struttura complessa Dipendenze Patologiche dell’Area Nord -. L’Ausl di Modena si occupa di gioco patologico da ormai dieci anni. Un fenomeno in netta crescita: nel 2022 il servizio ha avuto in carico 50 persone (23 quelle del distretto di Carpi) ma, nel 2023, andremo al raddoppio. Questa patologia coinvolge la dopamina e quindi il sistema nervoso centrale: per coloro che già dal mattino iniziano a giocare, può rendersi utile anche il ricovero". "Gli strumenti per chiedere aiuto ci sono - spiega Valeria Lodi, responsabile del CSV - e non bisogna avere paura di farlo. I servizi attivati nell’ambito de ‘Un Argine all’Azzardo’ (progetto finanziato dall’Unione) stanno registrando un aumento delle richieste". "Stimiamo un ulteriore incremento del volume di giocate complessive che potrebbe sfiorare nel 2023, i 300 milioni di euro", conclude il ricercatore statistico Massimiliano Vigarani.

Maria Silvia Cabri