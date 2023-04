Gioco d’azzardo patologico, gruppo di sostegno per i famigliari

Una rete sinergica contro il dilagare del fenomeno del gioco d’azzardo patologico. Una piaga che coinvolge, oltre al giocatore, anche la famiglia: a sostegno di quest’ultima, da giovedì è attivo su Carpi il ‘Gruppo di sostegno per familiari di giocatori patologici’, a cura di Centro Sociale Papa Giovanni XXIII, che si incontra ogni due settimane (per informazioni 329670 7290). "L’iniziativa rientra in un progetto promosso da una rete di cooperative di cui è capofila il Centro Servizi Volontariato – spiega Enrico Malferrari (nella foto), educatore professionale, refentente del ‘Gruppo di sostegno per i familiari’, membro del Centro Sociale Papa Giovanni XXIII e presidente del Coordinamento Nazionale Gruppi gioco d’azzardo –. Il primo incontro ha visto la partecipazione di quattro persone, un buon numero considerato che siamo all’inizio. Non è semplice per un familiare chiedere aiuto, sono tanti i sentimenti che entrano in gioco, la vergogna, il timore, la rabbia, il senso di colpa e lo scoramento. Riconoscere di avere bisogno di un luogo dove incontrarsi, raccontarsi, sfogarsi e confrontarsi sui loro problemi è già un primo importante passo. Insieme si può provare a fronteggiare la situazione complessa, senza sentirsi soli, e cercare gli strumenti più idonei per affrontare e risolvere il problema". Obiettivo del percorso è anche quello di aiutare i familiari a "riacquisire la fiducia in se stessi e nella persona cara che è giocatore patologico e dalla quale si sentono traditi". Continuo è anche il confronto con l’Ausl e il Sert di Carpi: "Ci siamo incontrati più volte – conclude Malferrari – operiamo in stretto contatto, nella stessa cabina di regia". Dal 1° Rapporto sul gioco d’azzardo legale nell’Unione Terre d’Argine, redatto da Federconsumatori di Modena, e presentato a febbraio scorso, è emerso che la spesa nel gioco d’azzardo (fisico e da remoto) stimabile in modo prudenziale, per l’annualità 2021, è stata attorno ai 190 milioni di euro (ovvero oltre 21mila euro giocati ogni ora).

Maria Silvia Cabri