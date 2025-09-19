Gioielleria svaligiata in 3 minuti, in azione banda col flessibile: blitz ai Portali

Modena, 19 settembre 2025 – Sono entrati dall’uscita d’emergenza della galleria durante la notte. L’allarme è scattato subito ma, con tutta probabilità, lo avevano ‘calcolato’. In meno di tre minuti hanno tagliato la serranda con i flessibili e sono spariti con migliaia di euro in gioielli. Ancora una volta il centro commerciale ’I Portali’ è stato preso di mira mercoledì notte da una banda di esperti professionisti.

Questa volta, però, i malviventi sono andati a colpo ‘sicuro’ puntando direttamente la gioielleria ‘Bluespirit’ poi la fuga. L’inventario è ancora in corso da parte dei responsabili per capire l’esatto importo del bottino (tra i 10 e i 20mila euro) trafugato dalle vetrine del negozio.

Il colpo è stato messo a segno intorno all’1.30 della notte. Tre o quattro persone a volto travisato hanno creato un varco nelle serrande situate nel retro della galleria, utilizzando un flessibile. In tempi rapidissimi, infine, i ladri hanno fatto razzia di gioielli inserendoli all’interno di sacchi. Dopo di che la banda – ripresa in azione dalle telecamere della galleria – si è dileguata nel buio. Sul posto sono accorse inizialmente le guardie giurate ma, sicuramente, si trattava di professionisti del crimine tanto che, in meno di tre minuti, hanno messo a segno il colpo e sono scomparsi nel nulla. Ieri, isolata la zona, la scientifica ha lavorato ore nel tentativo di trovare tracce utili alle indagini, ora affidate agli agenti della squadra mobile, diretta da Mario Paternoster.

Non si tratta del primo colpo ai danni del centro commerciale: a marzo dello scorso anno un’altra organizzazione criminale si era calata dal tetto della galleria dopo averlo sfondato. Una volta dentro al centro commerciale, aveva ripulito ben quattro esercizi commerciali. In alcuni di questi, almeno due, i ‘professionisti’ avevano addirittura smurato la cassaforte per poi fuggire con i contanti.

Poco meno di dieci anni fa esperti ladri si erano calati nel magazzino di Gamestop attraverso il lucernario del tetto per rubare prodotti elettronici mentre nel 2017, con un’auto ariete, l’ennesima banda organizzata aveva messo a segno una spaccata in un negozio di telefonia.

Stessa scena due anni dopo ma si sono susseguiti anche ulteriori furti e rapine e nel 2019 era andato in scena un vero e proprio assalto alla nota galleria, con tanto di speronamento ai danni degli agenti della Volante.