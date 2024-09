Gioielli rubati nelle case. Si cercano i proprietari

Vignola, 30 agosto 2024 – Era entrato di soppiatto in una villa unifamiliare di Vignola per poi svaligiarla ma, beccato dai proprietari, si era lanciato dal balcone per poi essere rincorso e bloccato poco dopo il furto dai carabinieri e arrestato. L’episodio era accaduto nella notte dello scorso 24 agosto a Vignola: in manette era finito un 27enne di origine albanese. Il giovane, irregolare sul territorio era stato trovato in possesso non solo dei gioielli trafugati dalla villetta in questione, ma anche di numerosi monili in oro, tra cui orologi, anelli e collane di provenienza furtiva: refurtiva che era stata presumibilmente nascosta dal ladro nella vegetazione durante la fuga.

I carabinieri hanno quindi deciso di divulgarne le immagini (foto) al fine di individuare i legittimi proprietari. Infatti non è escluso che i monili possano essere provento di altri furti consumati quella stessa notte, anche al di fuori della provincia di Modena. Proseguono quindi gli accertamenti dei carabinieri finalizzati ad identificare ulteriori vittime; intanto eventuali segnalazioni in relazione al riconoscimento dei preziosi potranno essere presentate al Comando della Tenenza dei carabinieri di Vignola. Quella notte, il 24 agosto erano stati gli stessi proprietari di casa a dare l’allarme.

La famiglia, infatti, stava cenando quando, all’improvviso aveva udito rumori sospetti provenienti dalle camere situate al piano superiore della villetta. Saliti al piano superiore, i proprietari avevano sorpreso il ladro intento a rubare in una stanza e il 27enne, vistosi scoperto si era lanciato dal balcone, per poi darsi alla fuga. I carabinieri si erano subito posti alla ricerca del fuggitivo, fermandolo poco dopo nel centro cittadino. Il giudice, nei confronti del giovane aveva poi applicato la misura cautelare del divieto di dimora a Vignola e nella provincia di Modena. Ora si cercano i proprietari della refurtiva.