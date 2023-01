Giordano presenta ’Tasmania’, romanzo su un mondo in crisi

É lo scrittore Paolo Giordano (foto) l’ospite di oggi al Bper Banca Forum Monzani, dove presenterà il romanzo ’Tasmania’. Ci sono momenti in cui tutto cambia. Succede una cosa, scatta un clic, e il fiume in cui siamo immersi da sempre prende a scorrere in un’altra direzione. La chiamiamo crisi.

Il protagonista del romanzo ’Tasmania’ (Einaudi) è un giovane uomo attento e vibratile, che pensava che la scienza gli avrebbe fornito tutte le risposte ma si ritrova davanti un muro di domande. Paolo Giordano presenta l’opera alle 17.30: la crisi di cui racconta questo romanzo è quella di una coppia, forse è quella di una generazione, sicuramente la crisi del mondo che conosciamo - e del nostro pianeta.

Il romanzo è scritto con la consapevolezza maturata durante la pandemia, ma parla degli anni, immediatamente precedenti, del terrorismo in Europa, parla delle paure e delle angosce che ci circondano, parla dell’inesorabile necessità di farci i conti, di come sopravvivere, anzi di come vivere all’interno di un mondo così soggetto a tensione, così preoccupato, così spaventoso.

Raccogliendo il testimone dei grandi scrittori scienziati del Novecento italiano, Paolo Giordano si spinge nei territori piú interessanti del romanzo europeo di questi anni, per approdare con felicità e leggerezza in un luogo tutto suo, dove poter giocare con i nascondimenti e la rivelazione di sé, scendere a patti con i propri demoni e attraversare la paura.