"Giorgio era un gigante buono". Gruppo Vis pronto ad aiutare la famiglia

E’ sotto choc la comunità pavullese per l’improvvisa perdita di Giorgio Masetti, il 41enne padre di famiglia morto nel drammatico incidente di venerdì sull’Estense. Alla moglie Alyna, alle due figlie di 6 anni, a mamma Marisa e a papà Agostino (conosciutissimo manutentore dei campi da calcio e da tennis) nelle ultime difficilissime ore è giunta una immensa ondata di affetto da parte di centinaia di concittadini. Un secondo pensiero di solidarietà nei confronti dei familiari arriva da tutto il gruppo Vis Hydraulics, nel quale Giorgio Masetti lavorava. Era infatti un operaio specializzato della Mecof: l’azienda del gruppo Vis con sede tra Casa Bosi e Selva. "Con immenso dolore abbiamo appreso dell’incidente che ha coinvolto il nostro collega e amico Giorgio insieme alla sua famiglia – fanno sapere in maniera congiunta le direzioni di Vis, Mecof e Pink –; siamo profondamente addolorati per la sua scomparsa. Ricordiamo Giorgio come una persona semplice e speciale, che sapeva distinguersi per la sua correttezza, generosità e disponibilità. Tutti gli volevano bene per via del suo modo di essere, di porsi e di cercare di aiutare chiunque ne avesse bisogno". Alla Mecof era stato assunto nel 1998 come attrezzista qualificato sui torni: "Si era sempre distinto per l’elevata capacità e professionalità. Oltre a ciò, adorava la sua famiglia, la moglie Alyna e le sue gemelline Astrid e Asia che amava e portava sempre con sé a tutti gli eventi aziendali a cui partecipava. Vis Hydraulics, Pink e Mecof piangono la sua perdita e intendono stare vicino e supportare concretamente la sua famiglia sotto tutti i punti di vista – sottolineano i dirigenti Adamo Venturelli, Pamela Mucciarini e Marco Montecchi –, poiché lui era parte integrante della nostra grande famiglia. Giorgio ci mancherà, ma il suo sorriso, la sua allegria e la sua amicizia rimarranno sempre nei nostri cuori". In paese era chiamato da tutti ‘Giorgione’: molti lo avevano anche definito ‘il gigante buono’, per via della sua spiccata statura abbinata ad un animo d’oro. Era anche a capo del team di ammiraglie ‘Pedale del Frignano’, con il compito di seguire le gare giovanili di ciclismo e fornire assistenza meccanica agli atleti. "Un dolore immenso: quanti momenti abbiamo passato da piccoli insieme a ridere e giocare", ha poi ricordato un’amica d’infanzia sui social. Ancora da fissare i funerali. La moglie e le due gemelline, anch’esse coinvolte nell’incidente di venerdì, restano ricoverate al Policlinico: la prima con una prognosi di 30 giorni, le due bambine in Pediatria ma in condizioni fortunatamente non gravi. Al dolore per la tragica perdita, si affianca già la discussione su come evitare che tragedie del genere si ripetano. Sul tavolo degli imputati c’è la Nuova Estense, con una doppia ‘accusa’ di essere "sottodimensionata" e "senza Tutor", il rilevatore della velocità media.

"Dopo l’ennesimo incidente mortale, crediamo che un intervento strutturale nel tratto tra Madonna dei Baldaccini e Torre Maina non sia più rinviabile – tuona Fratelli d’Italia Pavullo –. Chiederemo nei prossimi giorni un incontro con il viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami, per spiegare il problema, coinvolgere Anas e cercare una soluzione concreta ad un problema da troppi anni tragicamente evidente".

Riccardo Pugliese