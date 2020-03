Carpi (Modena), 23 marzo 2020 - Non ce l'ha fatta Giorgio Grillenzoni, 62 anni, socio e manager della Garc di Carpi. L'imprenditore, primo contagiato nel territorio modenese dal Covid si è spento questa mattina all'ospedale di Sassuolo dove era ricoverato da fine febbraio.

Grillenzoni era stato contagiato nel Lodigiano dove si era recato più volte per seguire dei cantieri. Ricoverato dopo i primi sintomi è rimasto per settimane in terapia intensiva. C'era stato anche un miglioramento ma poi la ricaduta e questa mattina la terribile notizia che ha scosso tutta Carpi e la Garc