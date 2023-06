Giorgio Ori presenta il suo secondo libro

Oggi a Fiumalbo si terrà alle ore 18 a teatro la presentazione del secondo libro di Giorgio Ori di S.Andreapelago, dal significativo titolo ‘Solo al comando’ riferito alle mansioni direttive a lui affidate in innumerevoli nazioni del mondo.

Parteciperà la professoressa Esther Isoldi in qualità di relatrice. E’ prevista anche la coreografia di ragazze in costume nazionale Thailandese a rappresentare uno dei tanti paesi in cui Ori ha lavorato. Questo tecnico, oggi 85nne, ha infatti lavorato in Europa, Asia, Africa e America, a innumerevoli opere infrastrutturali, soprattutto linee elettriche.