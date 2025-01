Giornalismo imprenditoriale, corso di formazione

Fondazione Marco Biagi, in collaborazione con Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna e Associazione Viceversa APS, organizzano la prima edizione nazionale di un corso di aggiornamento innovativo, online, per formare professionisti della comunicazione con competenze di cultura imprenditoriale.

Il corso di alta formazione partirà a febbraio dal titolo ’Giornalismo Imprenditoriale e nuovi linguaggi’ con l’obiettivo di offrire una risposta ai giornalisti indipendenti, liberi professionisti, freelance e, in generale, ai professionisti della comunicazione, per la progettazione e applicazione di tecnologie e strumenti appropriati per l’industria del giornalismo e della comunicazione. Docenti dell’Università di Modena e Reggio e giornalisti specializzati affronteranno numerose tematiche: dalle skills tecniche e trasversali, strumenti e tecniche per l’autoimprenditorialità fino ai prodotti di notizie, microimprese, modelli di finanziamento, idee e opportunità per società di media, nuove e/o esistenti. Il percorso formativo è stato ideato da Laura Corallo, giornalista e presidente dell’Associazione Viceversa Aps e Elena Corradini, docente dell’Università e giornalista.

"Il futuro del giornalismo sarà analizzato dal punto di vista della cultura imprenditoriale, attingendo a casi di studio rilevanti provenienti da tutto il mondo, oltre ad argomenti critici tra cui l’etica alla base di nuovi modelli di finanziamento".

I partecipanti "svilupperanno le loro capacità imprenditoriali attraverso approcci teorici e pratici che apriranno a sbocchi professionali nei settori della comunicazione, content creation, data analysis, web marketing, ufficio stampa, social media management". Numerose saranno le occasioni di confronto e contatti diretti con manager e protagonisti di importanti realtà aziendali per aumentare le opportunità di networking e di apprendimento. Il titolo di studio richiesto per l’iscrizione è il diploma di scuola media superiore o l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti.

Per maggiori informazioni sul programma didattico completo la pagina dedicata al corso è sui siti: https://fmb.unimore.it/corsi/corso-giornalismo-imprenditoriale-e-nuovi-linguaggi.