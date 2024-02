Giornata contro il cancro. Terapie, ricerca e assistenza per affrontare le nuove sfide

Dal consolidamento di terapie sempre più individualizzate, che garantiscono migliori risultati e minore invasività, alla ricerca fino all’incremento dei tassi di sopravvivenza. E soprattutto, l’importanza della prevenzione, con il ruolo fondamentale ricoperto dagli screening e il lavoro di squadra dell’Azienda USL, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) di Modena e dell’Ospedale di Sassuolo per la costituzione della rete oncologica ed emato-oncologica e del Dipartimento provinciale per garantire equità d’accesso, presa in carico globale e appropriatezza.

È un futuro sfidante ma ricco di opportunità – considerando anche percorsi di umanizzazione delle cure – quello che attende l’oncologia modenese, oggi più che mai alle prese con processi evolutivi che ne scandiscono le diverse attività.

Quelle rivolte alla cura, certamente, ma anche alla prevenzione, con l’impegno a facilitare l’accesso agli screening oncologici, alla ricerca e al benessere psico-fisico del paziente, elementi fondamentali come ricorda il World Cancer Day, la Giornata Mondiale contro il cancro promossa dalla UICC-Union for International Cancer Control e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che si celebra oggi.

Nella provincia di Modena nel 2018 sono stati diagnosticati 4477 tumori (ultimo dato disponibile) con una riduzione di circa 200 casi rispetto all’incidenza del 2008. Inoltre, si stima che un corretto stile di vita ridurrebbe del 40% i nuovi casi. La mortalità per tumore ha invece un andamento in riduzione dalla fine degli anni ’80: l’ultimo aggiornamento riferito al 2019 segnala una riduzione del 14,4% per gli uomini e del 6,1% per le donne. In particolare, vi è una riduzione della mortalità nei tumori ad alta incidenza quali tumore della prostata, del colon-retto, della mammella, e del polmone negli uomini, grazie all’introduzione di nuovi trattamenti e nuove strategie affiancate alla prevenzione.

In un percorso in forte evoluzione, soprattutto per quanto riguarda la ricerca e le nuove terapie, resta una grande certezza: la rete di assistenza, diagnosi e cura rappresentata dai Day Service e Day Hospital oncologici, gestiti dall’Azienda USL, presenti in Area Nord (Carpi e Mirandola) la cui direttrice facente funzione è la dottoressa Claudia Mucciarini (nella foto), e in Area Sud (Sassuolo, Vignola e Pavullo) sotto la guida della dottoressa Lucia Longo, e dal DH Oncologico dell’AOU Policlinico di Modena diretto dal dottor Roberto Sabbatini. Una rete integrata, che comprende altri servizi e reparti specialistici, per un approccio multidisciplinare e multiprofessionale che consentirà la discussione collegiale dei casi più complessi.

Nel 2023 presso il Day service oncologico ed ematologico del dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria sono state effettuate circa 60.000 visite a cui si associano le 40.000 visite effettuate presso i Day service di Area Nord e di Area Sud gestiti dall’Ausl.

Inoltre, grazie allo screening mammografico (mammografia annuale per le donne di età compresa tra i 45 ed i 49 anni e ogni 2 anni per le donne di età compresa tra i 50 e i 74 anni), ad esempio, si riduce il rischio di mortalità del 56% per il tumore al seno, il più diffuso nelle donne nonché la prima causa di morte delle donne in Europa.

r.m.