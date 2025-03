Giornata dei disturbi alimentari: "Sono 289 i giovani in cura. Ma aumentano i casi gravi"

Dopo il forte aumento negli anni della pandemia, si sta stabilizzando il numero di ragazze e ragazzi con disturbi del comportamento alimentare presi in carico dalle aziende sanitarie ma si registra, nel complesso, un aumento di casi gravi perché associati ad altre patologie psichiatriche.

Questo il quadro che emerge nella Giornata nazionale del fiocchetto lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare che si celebra ogni anno il 15 marzo. L’Ausl e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria vogliono nuovamente accendere i riflettori su patologie quali anoressia e bulimia sempre più diffuse soprattutto tra le giovani donne e ricordare i servizi a disposizione dei giovani e loro famiglie e le azioni di prevenzione introdotti nei contesti di vita quotidiana a cominciare dalle scuole.

Il percorso di presa in carico prevede quattro livelli di assistenza: il primo livello possono essere i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che intercettano il problema e inviano la persona ai servizi specializzati, ma la richiesta può avvenire anche dai servizi territoriali che già hanno in carico la persona per altre patologie. La maggior parte delle richieste di presa in carico provengono, tuttavia, da contatti diretti al numero di telefono del Centro Disturbi del comportamento alimentare (059 435624). Si passa poi al secondo livello costituito dai tre ambulatori specialistici dell’Ausl dove si trova anche un Centro diurno con pasti assistiti dove viene valutato il caso e definito il percorso di diagnosi, cura e riabilitazione.

Il livello tre è una terapia ambulatoriale intensiva con la riabilitazione psico-nutrizionale nel Centro diurno di Modena. Si tratta di un percorso terapeutico utilizzato per affrontare specifici ostacoli al trattamento standard, ad esempio se la persona non riesce ad affrontare la restrizione dietetica calorica e il recupero del peso o ridurre la frequenza degli episodi bulimici, del vomito autoindotto e dell’esercizio fisico eccessivo e compulsivo. Una volta affrontati con successo questi ostacoli il trattamento può continuare con la terapia ambulatoriale standard.

"I disturbi del comportamento alimentare sono la massima espressione del disagio giovanile – sottolinea Roberta Covezzi responsabile del programma Disturbi del comportamento alimentare dell’Ausl – il Covid ha accelerato un trend che era già in crescita: sicuramente la chiusura delle scuole e la privazione di socialità, unite alla forte focalizzazione sul cibo, hanno determinato un aumento del disagio e quindi anche patologie che ne sono rappresentative. È anche vero che nei periodi di lockdown le famiglie hanno trascorso molto tempo insieme e i genitori si sono resi conto di forme di disagio che prima di allora non erano state identificate. Oggi la pandemia è passata ma le influenze socioculturali quali l’equivalenza magrezza uguale bellezza, sono rimaste".

Aperto nel luglio 2020, il Centro diurno propone ai giovani pazienti gruppi psicoeducativi sui temi dell’immagine corporea, della motivazione alla cura e accompagna in un percorso di riabilitazione psiconutrizionale, all’interno del quale si svolgono da alcuni anni, con successo, laboratori di cucina con lo chef Luca Marchini del ristorante l’Erba del Re di Modena.