Giornata del cervello "Oltre 1300 i ricoveri, il 60% è causato da ictus"

Si aggirano intorno alle 1.300 unità i pazienti che necessitano di un ricovero nel reparto di Neurologia dell’ospedale di Baggiovara. Oggi ricorre la Giornata Mondiale del Cervello promossa dalla World Federation of Neurology e l’occasione rappresenta un momento utile per fare il punto sull’attività della struttura complessa diretta da Stefano Meletti. Circa il 60% di questi accessi ospedalieri è relativo a pazienti con patologia acuta cerebrovascolare, per esempio ictus o emorragia cerebrale. Le prestazioni ambulatoriali per esterni ammontano a circa 30mila visite o esami eseguiti ogni anno per le diverse patologie neurologiche: demenza, malattia di Parkinson, epilessia, sclerosi multipla, malattie neuromuscolari, la Sla.

"Le patologie acute e croniche del cervello rappresentano la prima causa di disabilità nella popolazione adulta – spiega Meletti – molte di queste patologie causano una disabilità cronica (ad esempio gli esiti di uno stroke) e in alcuni casi progressiva (un tumore cerebrale o una malattia neurodegenerativa). La complessità e la specializzazione richiesta per cercare di curare nel modo migliore possibile le diverse malattie cerebrali ha visto la nascita negli ultimi cinque anni di diversi percorsi di diagnosi, terapia e riabilitazione presso il dipartimento di Neuroscienze. Si tratta di percorsi complessi e trasversali a diverse specialità come la neurologia, la neurochirurgia, la neuroradiologia, in cui è fondamentale il coinvolgimento di professionalità diverse".

Il focus della Giornata Mondiale del Cervello del 2023 riguarda il mondo delle disabilità collegate a patologie neurologiche. "L’ictus è la patologia neurologica acuta con la più alta incidenza - approfondisce Guido Bigliardi, responsabile della Struttura Semplice Stroke Unit – si calcola che nella sola provincia di Modena ce ne siano circa 1.200 all’anno. Si tratta della terza causa di morte e la prima di disabilità nel mondo occidentale, con un altissimo impatto sociale. Per prevenirlo è fondamentale controllare i fattori di rischio cerebrovascolari: l’ipertensione, il diabete, l’obesità, la sedentarietà, le cardiopatie, la fibrillazione atriale". La Struttura Complessa di Neurologia dell’Aou di Modena invita in particolare a puntare i riflettori su cinque aspetti: "In primis la prevenzione – prosegue Meletti – infatti le disabilità cerebrali possono essere individuate precocemente, trattate e riabilitate. Poi parliamo di consapevolezza: la sensibilizzazione globale sulla salute del cervello può ridurre la disabilità associata ai disturbi cerebrali. In terzo luogo l’accesso universale alle cure, ai trattamenti, alla riabilitazione e alle tecnologie assistive come aspetto essenziale per ognuno di noi".