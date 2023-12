’Giornata del Decorato’ oggi la cerimonia

Stamattina alle 9 avrà luogo la ‘Giornata del Decorato’ nella Caserma Pisacane di Modena in Via Emilia Ovest 221, a cura del Gruppo di Modena dell’Associazione nazionale Marinai d’Italia. "Faremo – dicono gli organizzatori dell’associazione Marinai d’Italia – gli Onori Militari ad una rappresentanza dei famigliari dei 58 Decorati modenesi e consegneremo loro un Attestato Onorifico alla memoria. L’associazione è attiva in tutta la provincia e ha compiuto iniziative commemorative anche in Appennino.

g.p.