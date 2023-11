’Giornata del Ringraziamento’. Messa al santuario con Coldiretti

Una messa, celebrata da Monsignor Giuliano Gazzetti, vicario generale della Diocesi di Modena-Nonantola, con la presentazione dei doni frutto della terra e del lavoro dell’uomo e la benedizione dei trattori e dei mezzi del lavoro, celebra la fine dell’annata agraria, quest’anno purtroppo funestata da molte avversità. L’iniziativa "Giornata del Ringraziamento", che si svolge dal 1951 per rendere grazie per il raccolto dei campi e chiedere la benedizione sulla nuova annata, voluta da Coldiretti Modena, si tiene oggi alle 9.45 nel Santuario Beata Vergine delle Grazie, via Matteotti a Stuffione di Ravarino, alla presenza del presidente di Coldiretti Modena, Luca Borsari e del direttore, Marco Zanni. "La Giornata del Ringraziamento – sottolinea Borsari – è un appuntamento tradizionale tuttora molto sentito dai soci che si riuniscono, insieme ad istituzioni e autorità". "E’ un momento importante di preghiera e riflessione, nel segno della tradizione e della testimonianza dei valori del nostro mondo agricolo – aggiunge il direttore Zanni - ed è anche occasione per riaffermare l’impegno di Coldiretti e delle imprese agricole al servizio della collettività".