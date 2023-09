Giornata della Cultura Ebraica Un grande patrimonio da scoprire

di Stefano Marchetti

È la ‘bellezza’ il filo conduttore della nuova edizione della Giornata europea della Cultura Ebraica che si rinnoverà domenica prossima: nel nostro Paese viene coordinata dall’Unione delle Comunità Ebraiche italiane che apre le porte di sinagoghe, musei e altri siti storici. "L’Italia eccelle per il livello del patrimonio culturale che offre – viene fatto notare –, e di questo l’ebraismo è parte essenziale, anche se talvolta nascosta". Anche nella nostra provincia sono previste varie iniziative, a Modena, Carpi e Finale Emilia.

Partiamo appunto dal capoluogo, e in particolare dalle visite guidate alla sinagoga di piazza Mazzini (in foto) che si terranno ogni trenta minuti, dalle 10 alle 13, a cura della Comunità Ebraica. Sempre domenica mattina, negli stessi orari, si potrà partecipare a visite guidate (a curadi Sara Torresan) dell’Archivio della Comunità con l’illustrazione dei più importanti documenti che vi sono custoditi. E dalle 9.30 alle 13.30 Eugenio Salmi condurrà visite guidate per le strade del ghetto. Le iniziative saranno suggellate dalla conferenza che il Rabbino capo Beniamino Goldstein terrà alle 18 presso la Sinagoga su ’La bellezza: il contributo estetico italiano al mondo ebraico. Dal cedro di Calabria alle Scole di Venezia’. Tutti questi eventi richiedono la prenotazione obbligatoria, secondo le indicazioni che si possono trovare al sito https:comebraica-sinagoga-synagogue.business.site

A Carpi, le iniziative della Giornata della Cultura ebraica sono a cura della Fondazione Fossoli. Il Museo Monumento al Deportato, il campo di Fossoli e l’ex Sinagoga saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, con ingresso libero. Alle ore 11 si terrà una visita guidata gratuita al ghetto e all’ex Sinagoga, mentre alle 15 si potrà partecipare a una visita al campo di Fossoli. Per prenotare, www.fondazionefossoli.org

A Finale l’associazione Alma Finalis curerà visite guidate al ghetto (alle 9.30 e 11.30) e all’antico cimitero ebraico, fondato già nel 1600. La Giornata della cultura ebraica permette di riscoprire anche la tradizione gastronomica finalese: infatti, dopo le visite al cimitero ebraico (accompagnate dalla Piccola Orchestra Ochtopus) sarà possibile assaggiare la torta degli ebrei, la classica sfogliata salata, ricetta esclusiva finalese. Proprio il cimitero ebraico sarà anche la prima tappa della Magnafinal, la passeggiata gastronomica. Presso l’Osteria La Fefa pranzo con menù ebraico. È possibile prenotare le visite guidate al numero 3534258898 o all’indirizzo [email protected] Per il pranzo occorre rivolgersi al ristorante 0535780202.