Giornata della Memoria. Lezioni e trekking storico: "per non dimenticare"

"L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria" spiegava Primo Levi. Parole che oggi continuano a vivere all’interno delle tante, tantissime inziative che la città – in occasione della Giornata della Memoria – ha messo in campo per "non dimenticare" le vittime della Shoah.

A partire dalla deposizione di una corona alla lapide in memoria dei docenti e degli studenti universitari modenesi perseguitati a causa delle leggi razziali: ieri mattina, alla cerimonia svoltasi nella sede di UniMoRe, hanno partecipato il sindaco Muzzarelli, il rettore Carlo Adolfo Porro, il presidente della Provincia Fabio Braglia e la viceprefetta aggiunta Giula Di Fiore. E, per la prima volta a Modena, una cerimonia commemorativa ha ricordato anche lo sterminio di cinquecentomila Rom e Sinti avvenuto ad Auschwitz con la deposizione di una corona al murale in loro memoria realizzato alla Polisportiva Villadoro. Alla cerimonia hanno partecipato l’assessora alle Politiche sociali Roberta Pinelli e rappresentanti delle comunità Rom e Sinti di Modena.

Il programma prosegue oggi con il trekking ’Camminare la storia. Stranieri nella propria terra’ che attraversa i luoghi della persecuzione ebraica nel periodo 1938-1948. L’itinerario, a cura dell’Istituto storico, è adatto a tutte e tutti, e parte alle 15 da piazza Mazzini. Tre, inoltre, gli appuntamenti di domani: alle 11, nel Teatro della Fondazione Collegio San Carlo, si svolge la lezione dello storico Guri Schwarz ’Il 27 gennaio e le aporie della memoria’, per le quarte e le quinte delle scuole superiori di Modena e provincia. Al Teatro Storchi, alle 19, va in scena ’Fuga. Ventuno poesie di Primo Levi’, messa in voce dei versi del grande autore italiano a cura di Valter Malosti, un viaggio nelle lancinanti liriche che Levi compose tra il 1946 e il 1985, con l’accompagnamento del progetto sonoro di Gup Alcaro e della chitarra elettrica di Paolo Spaccamonti. Lo spettacolo, prodotto da Emilia Romagna Teatro Ert/Teatro Nazionale, in collaborazione con Fondazione Villa Emma e con il sostegno di Fondazione di Modena, è a ingresso gratuito. La rappresentazione è preceduta, alle 17.30 da ’Non chiamateci maestri’, dialogo con il pubblico a cura di Fausto Ciuffi.

Anche la scuola, si sa, è fondamentale per trasmettere la memoria: nel 2024 ben 2.800 studenti emiliano-romagnoli parteciperanno al progetto regionale che consente agli studenti di partecipare a viaggi di studio.

E Berlino, Budapest, Norimberga e Strasburgo saranno le mete di 327 studenti modenesi.