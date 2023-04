Giornata dell’autismo "Grazie per il sostegno, ma ci sono zone d’ombra"

Oggi è la giornata mondiale per la consapevolezza sull autismo e, mentre la fontana del Graziosi si illumina di blu e in piazza xx settembre viene allestito un banchetto informativo (dalle 15 alle 19), il coordinamento Autismo della provincia di Modena (costitutito dalle associazioni e dai genotiri) lanciano fanno il punto della situazione.

"Abbiamo ricevuto dai modenesi – si legge in una lettera aperta – sostegno, attenzione e tanta partecipazione alle numerose iniziative proposte. Sono state poi realizzate (talvolta affinate) ‘buone pratiche’, che dimostrano un diverso impegno delle Istituzioni nella gestione dell’autismo. Ciononostante, permangono alcune ‘zone d’ombra’, che non si possono tacere: innanzitutto, manca ancora un percorso diagnostico-terapeutico chiaro, certo e condiviso, che riguardi i trattamenti per l’autismo, per tutta la durata della vita; le proposte per adulti autistici, in massima parte, sono ancora lasciate alle iniziative di associazioni ed enti privati; i trattamenti offerti, in generale, sono insufficienti a raggiungere le necessità dei pazienti e delle loro famiglie, e le liste d’attesa per l’accesso ai percorsi terapeutici comportano inevitabili coinvolgimenti economici per le famiglie, in quanto il diritto ai trattamenti necessari non è tuttora garantito dal Servizio Pubblico; manca, infine, un progetto formativo sistematico degli operatori, che potrebbe essere realizzato, tenendo conto di interessanti e significative esperienze regionali, con la ripresa del PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale), come da indicazioni regionali e nazionali, interrotto dalla precedente Direzione dell’Ausl territoriale. Concludendo, ben vengano le piazze e le fontane colorate di blu, e auguriamoci ancora ruvidi dibattiti e confronti improntati a schiettezza e sincerità, ma non dimentichiamo che l’autismo non è una malattia, bensì una condizione di vita, da cui non si guarisce, ma con cui si può convivere, avendo una buona qualità di vita, solo se opportunamente e adeguatamente trattato, in modo precoce ed intensivo".

Ammonta a 312mila euro la somma assegnata al distretto sociosanitario di Modena dal Programma regionale a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico. "Un risultato importante – afferma l’assessore comunale Roberta Pinelli - non solo per le risorse economiche stanziate, che sono significative, ma anche per le modalità richieste dai finanziamenti che comportano la coprogettazione degli interventi con il Terzo settore e tra le stesse associazioni. Spesso dimentichiamo, infatti, le ricadute che l’autismo ha anche sulla famiglia, la scuola e più in generale sulla comunità".