Giornata infanzia, nelle scuole 0-6 c’è ’D come diritti’

Nelle scuole del sistema integrato 06 della città si riflette e si dialoga sui diritti dei bambini e in particolare sul diritto all’Educazione. L’occasione è offerta dalla Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e adolescenza che si celebra il 20 novembre per commemorare la Convenzione dei diritti dell’Infanzia adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. "La ricorrenza offre un’ulteriore opportunità per riflettere sulle politiche e sull’impegno dell’amministrazione a garantire la piena attuazione della Convenzione Onu in un contesto sociale che cambia rapidamente – afferma l’assessora a Istruzione, Formazione, Sport, Pari opportunità Grazia Baracchi – e per le scuole del sistema integrato diventa l’occasione per condividere una riflessione comune attraverso un ricco calendario di iniziative proposte a bambini e famiglie. ’D come diritti’ è il calendario delle iniziative che prendono il via oggi alla ludoteca Strapapera, in via San Giovanni Bosco 150 con un pomeriggio di gioco aperto in cui i bambini potranno anche partecipare al laboratorio di robotica educativa a cura di Civibox (per iscriversi al laboratorio: ludoteca@comune.modena.it – tel. 059.2034580 o 349.2199618). Domani attività musicali sono in programma al Nido Gambero di via del Gambero 75 con ’Diritti in concerto’; il nido Piazza e la scuola d’infanzia Villaggio Artigiano di via Giacomo Ulivi propongono una visita guidata alla mostra fotografica dedicata al diritto all’educazione e all’istruzione; il nido Le Nuvole di via Pastrengo offre “Once upon a time…”, un’esperienza di ascolto in differenti lingue con laboratorio in inglese per bambini di ogni età; alla Carovana di via Anderlini dalle 17 ’Una scuola per tutti’ propone la lettura del ’Piccolo gufo va a scuola’ (Mondadori) di Debi Gliori, illustrato da Alison Brown con laboratorio di manualità.