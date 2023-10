Giornata-seminario sulle ’Antiche Vie’

Si parlerà di ‘Cammini ed esperienze sulle Antiche Vie’ nella giornata-seminario in programma oggi dalle 10 alle 18 all’hotel Appennino di San Pellegrino in Alpe. Ci si confronterà in particolare sulle Antiche Vie che valicano il crinale appenninico, dove una delle tappe più suggestive è rappresentata proprio dalla sede del santuario, dove s’incrociano due regioni (Emilia e Toscana), due province (Modena e Lucca) e due cammini storici, la Via Vandelli (Modena-Massa) e la Via Matildica del Volto Santo (Mantova-Lucca). Ad organizzare la giornata l’Ente Parchi Emilia Centrale che intende chiamare a raccolta tutti gli "attori" (stakeholder) interessati al tema. La giornata sarà divisa in due momenti: una tavola rotonda al mattino e un convegno al pomeriggio.