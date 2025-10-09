Giornate Fai d’autunno. Percorso ’ideale ’ di visita nella memoria ducale

La storia di Modena, la nostra storia, è stata legata per secoli alla dinastia estense: ce lo ha ricordato anche la professoressa Alessandra Necci, direttrice delle Gallerie Estensi, all’evento per i 140 anni del ’Carlino’, pochi giorni fa. E la memoria ducale sarà proprio il fil rouge dei percorsi di visita organizzati dalla delegazione di Modena del Fai (Fondo Ambiente Italiano) per la 14ª edizione delle Giornate d’autunno che si terranno sabato 11 e domenica 12 ottobre, "un’occasione unica per riscoprire il nostro territorio con occhi nuovi – sottolinea il capodelegazione Vittorio Cavani –, e un momento di straordinaria collaborazione che unisce gli enti locali, gli istituti accademici e il sistema scolastico della nostra provincia". Le visite infatti saranno condotte dagli apprendisti ciceroni di vari istituti superiori, il liceo Muratori San Carlo, il Guarini e il Venturi di Modena, il Meucci di Carpi e, per l’Appennino, il Cavazzi Sorbelli e il Marconi di Pavullo e il Paradisi di Vignola.

Nel prossimo weekend, Modena sarà il cuore delle Giornate con tre luoghi di grande pregio anche simbolico. Sarà aperto alle visite il Palazzo Ducale, reggia sontuosa della corte estense dopo il trasferimento da Ferrara, poi Scuola Militare voluta da Napoleone e dalla fine dell’Ottocento sede dell’Accademia Militare. Il percorso di visita partirà dall’ex giardino di corte in corso Canalgrande, per poi accedere al cortile d’onore e salire lo scalone: si andrà poi alla scoperta delle quattro ‘camere da parata’ e dell’appartamento di rappresentanza con il salone d’onore.

Lungo corso Canalgrande si apre la chiesa di San Vincenzo, parte del complesso dell’ex convento dei Teatini: un tripudio di stucchi e di affreschi, la chiesa custodisce al suo interno anche la cappella funeraria estense che venne disegnata dall’architetto Francesco Vandelli, lo stesso progettista del teatro Comunale. A 150 anni dalla morte di Francesco V d’Austria Este, ultimo duca, oggi sepolto a Vienna, "la chiesa di San Vincenzo – spiegano al Fai – consente di riconoscere l’importanza dell’influenza della corte estense anche al di fuori delle mura di Palazzo Ducale".

Sempre di radici estensi è l’Orto botanico dell’Università (in viale Caduti in Guerra) che fu fondato nel 1758 da Francesco III, ed è noto per le sue collezioni di piante vive che promuovono la ricerca, la conservazione della biodiversità e l’educazione scientifica. È stato riaperto la scorsa primavera, dopo un intervento di recupero e valorizzazione.

Ed è un’immersione totale nella natura e nella bellezza la Riserva di Sassoguidano, in territorio di Pavullo, dove una balza rocciosa emerge dal bosco, creando un vero e proprio altopiano: la riserva tutela anche l’imponente dorsale accidentata del Cinghio di Malvarone (722 metri di altitudine) e la selvaggia valle del torrente Lerna, affluente del Panaro.