Giornate Fai di primavera, tour nelle ville signorili

Restituite alla loro signorile bellezza dopo il sisma, Corte Wegmann-Escher e Villa Raisi-Ghirardini (nella foto) sono le due mete proposte dal Gruppo Fai Bassa Modenese, guidato dall’architetto Marina Speziali, per le Giornate Fai di Primavera 2023. Entrambe nel comune di Medolla, la prima in frazione di Camurana e la seconda a Villafranca, costituiscono due notevoli esempi di storiche corti agricole che hanno segnato la storia e l’economia della Bassa modenese. Domani e domenica 26 marzo i due siti dai loro proprietari saranno aperti al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17,30, accogliendo gruppi di visitatori che saranno accompagnati nel percorso di riscoperta di questi luoghi dagli apprendisti "ciceroni" del Fai, gli studenti del liceo Luosi - Pico di Mirandola e del liceo scientifico statale M. Morandi di Finale Emilia. "Corte Wegmann-Escher e Villa Raisi-Ghiradini – afferma Speziali - sono una ricchezza immensa e sono determinanti per l’identità e la storia di queste località".

Un’occasione unica per compiere un tuffo indietro nel tempo la visita a Corte Wegmann-Escher, il cui recupero è costato oltre 4,1 milioni, che con i suoi edifici di servizio e i terreni agricoli di pertinenza fin dalla fine dell’Ottocento per la dinamicità mitteleuropea del proprietario Francesco Wegmann, imprenditore triestino di origini svizzere, divenne fulcro di una pionieristica moderna azienda che produceva frutta, vini, tabacco, formaggi trasformando in loco anche i prodotti agricoli. Già nota come Tenuta Pio perché appartenne sino al 1814 ai Pio di Savoia e nel 1820 fu acquistata da Francesco Molinari. Nel 1882 la tenuta fu definitivamente acquistata da Francesco Wegmann, che alla morte nel 1911 la lasciò in eredità al nipote Roldolfo Escher. Villa Raisi-Ghirardini, invece, il cui recupero è costato 1,7 milioni, è esempio di secolare intreccio architettonico e stilistico per il suo equilibrio e gradevolezza. Le origini, per quanto controverse, affondano nel Seicento e, dopo essere passata nel 1918 alla proprietà di Giovanni Abboretti, una trentina di anni fa è stata ceduta alla famiglia Raisi-Ghirardini. L’aspetto attuale si deve alla ricostruzione della seconda metà dell’Ottocento e durante i recenti lavori di consolidamento e restauro, ai bordi della volta è emersa la firma dell’autore delle decorazioni pittoriche: "V. Neri F 1898". "Le giornate Fai di primavera fanno tappa a Medolla e ciò è motivo di grande soddisfazione – afferma il sindaco Alberto Calciolari - perché si dà valore a due importanti emergenze di questo territorio, che pur non avendo un centro storico nondimeno possiede mirabili modelli architettonici e perché Villa Raisi-Ghirardini e Villa Escher-Wegmann costituiscano significativi esempi di rinascita a seguito di restauri post-sisma".

Alberto Greco