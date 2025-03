Giornate Fai. Palazzo Viani apre le porte

Per celebrare le Giornate FAI di Primavera, il gruppo FAI Bassa Modenese ha scelto una delle poche testimonianze storiche sopravvissute alle varie distruzioni di Concordia. In località Vallalta è stato restituito, dopo il terremoto del 2012, Palazzo Viani Tagliavacca, noto ai locali come "Palazzone" o "Casino", una dimora di fine Settecento, ora proprietà di Menù s.r.l. di Medolla, che domani e domenica aprirà i cancelli ai visitatori. Costruito per celebrare l’ascesa sociale, della famiglia mirandolese Viani, con la sua imponente struttura in laterizio, il palazzo domina la pianura circostante. Grazie ai recenti restauri, la sua integrità è stata preservata. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare il palazzo e il suo vasto parco. Per la vista faranno da "guida" gli studenti del Liceo Scientifico Statale M. Morandi di Finale Emilia e dei Liceo Luosi-Pico di Mirandola.