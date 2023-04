Giorni fa lo ’strappo’ in via Taglio

Lunedì scorso, il 24 aprile, in via Taglio in tanti hanno fatto festa con musica ad alto volume. L’evento, partito intorno alle 19.30, ha fatto arrabbiare tante persone che vivono nella zona.

"Nessuno è contro la movida in generale – hanno spiegato i residenti del centro tramite il presidente del comitato Giuliano Zanni –. Siamo consapevoli che quando viene la bella stagione il centro diventi teatro di iniziative, quello che piuttosto contestiamo è la gestione di questi appuntamenti. Va bene il limite massimo dei decibel, va bene che dopo mezzanotte la musica viene in teoria spenta, ma non accade quasi mai e per chi abita ‘sopra’ il tam tam continuo diventa alla lunga insopportabile". I residenti hanno messo sotto i riflettori anche il problema del degrado. "Quando il divertimento è ‘fuori controllo’ – hanno detto – è normale che poi si crei un problema di sicurezza, che va oltre gli schiamazzi e gli orinatoi a cielo aperto a due passi dai nostri portoni. L’errore – ha concluso Zanni – è volere creare a tutti i costi un modello di centro storico che contempli feste continue. Invece di riqualificarlo si facilita l’insicurezza".