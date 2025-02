Giorni Verdi per il Teatro Pavarotti-Freni: "I due Foscari, l’ho studiata insieme a Muti"

di Stefano Marchetti

"Viva Verdi!". Luca Salsi, baritono verdiano per eccellenza, lo ripete spesso sui social: "Eh sì, amo dire che Giuseppe Verdi è per me il principale datore di lavoro – ride –. Nella mia carriera ho interpretato venti ruoli verdiani". Verdi è l’Italia, Verdi è la musica, Verdi è anche l’anima di questa nostra terra emiliana. Maestro Salsi, perché Verdi è tanto amato?

"Perché nei suoi personaggi ha saputo infondere un sentimento profondo che arriva fino a noi. Personalmente trovo sempre grandioso il suo modo di raccontare il rapporto dei padri con i figli, lo sento vicino, e la forza con cui dimostra l’attaccamento alla terra. E poi, anche se Verdi fu agnostico e anticlericale, nelle sue opere avverto una spiritualità molto forte"

Il rapporto fra padre e figlio è al centro anche de "I due Foscari"...

"Quello del Doge Francesco Foscari è un personaggio complesso, tormentato dall’amore per il figlio in rapporto al suo ruolo ufficiale. Ai tempi, il Doge non poteva certo mostrarsi debole davanti al Consiglio dei Dieci, e da questo nasce in lui un combattimento interiore, una vera sofferenza che lo porterà a morire di crepacuore".

Anche vocalmente è un ruolo difficile?

"Sì, questa è un’opera del primo Verdi, quando ancora il compositore scriveva per una vocalità di baritono ancora molto donizettiana, con una tessitura medio alta che descrive colori e fraseggio. Certamente è un ruolo impegnativo, a cui io mi sento molto legato".

Perché?

"È stata la prima opera che ho avuto il privilegio di studiare con il Maestro Riccardo Muti nel 2013. Mi ha insegnato come si debba affrontare un personaggio e come guardare anche ‘dietro’ le note per scoprire l’intenzione del compositore".

Lei è di Parma, come Verdi. Avverte questo ‘sentimento’ emiliano?

"Sono cresciuto a San Secondo Parmense, a tre chilometri da Roncole, il paese di Verdi. E in effetti, nella mia esperienza, ho provato direttamente la capacità di questa terra di farti ‘vivere’ la musica. Avevo 16 anni quando ho iniziato a cantare nel coro e c’erano tante realtà che aiutavano i giovani a coltivare la loro passione: ricordo i vecchi coristi che spesso facevano tutt’altro mestiere, che avevano voci bellissime e mi hanno sostenuto, protetto, aiutato. Questo avveniva a Parma, ma certo anche a Modena: le voci meravigliose di Luciano Pavarotti e Mirella Freni ci parlano di questa meravigliosa Emilia canora".

Fra un mese lei compirà 50 anni, quasi 30 di carriera solista. Che cosa porta in sé di questi anni?

"Ciò che mi stupisce sempre è l’entusiasmo che provo ancora nell’affrontare anche ruoli che ho cantato tante volte. Quando riprendo un’opera o un personaggio, riapro la partitura, scopro sempre qualche elemento nuovo, qualche suggestione. La musica è sempre con me".

Anche la musica pop?

"Sì, e i miei figli me ne propongono spesso. A me piacciono gli interpreti che cantano e sanno cantare, come Kekko dei Modà di cui sono anche amico. Non amo tanto quelli che ‘parlano’, il rap, il trap".

Festeggerà il suo compleanno cantando "Tosca" alla Scala, che è la sua seconda casa...

"In effetti credo sia il teatro dove ho cantato di più, anche in cinque inaugurazioni. È un luogo speciale per me e per la mia carriera, così come amo ovviamente cantare al Met di New York e alla Staatsoper di Vienna. Però le confesso che io amo tornare anche nei teatri di tradizione come quelli di Modena, di Piacenza, anche di Parma, con il pubblico del luogo e non i turisti, i camerini piccoli, un’atmosfera tutta particolare. In queste sale si respira davvero quell’amore e quella passione per l’opera che sono la nostra storia".