Giorno del Ricordo: la cerimonia in memoria dei martiri delle foibe

Domenica prossima si terrà una cerimonia commemorativa in occasione del ‘Giorno del ricordo’, che ricorre il 10 febbraio e che è stato istituto in memoria di tutti i martiri delle foibe e degli istriani, fiumani, dalmati. L’Amministrazione comunale celebra la ricorrenza con una cerimonia in programma nel parco ‘Martiri delle Foibe’, in via Baden Powell, che avrà inizio alle 10.

Si terrà la benedizione del monumento dedicato ai Martiri, impartita da monsignor Ermenegildo Manicardi, vicario generale della diocesi di Carpi, con la deposizione di una corona d’alloro e la lettura della preghiera dell’Infoibato. All’incontro, interverrà il presidente del Comitato Provinciale di Modena dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, generale Giampaolo Pani, ed è previsto il saluto istituzionale del sindaco di Carpi, Riccardo Righi. L’iniziativa sarà come di consueto, accompagnata dal corpo bandistico della ‘Città di Carpi’.

Come ha più volte sottolineato Giampaolo Pani, presidente Anvgd, "il legame con Carpi è molto intenso, vista la presenza del villaggio San Marco. Per 16 anni, 1.500 esuli istriano dalmati hanno vissuto all’interno del Campo di Fossoli. In passato è stato fatto anche un viaggio della memoria, importantissimo perché ricorda quel doloroso distacco da Trieste perché scappati da Fiume, Pola o Zara si andava a finire a Padriciano (dove c’era un campo esuli) o in altri luoghi, tra cui Fossoli".