Venerdì si celebra il Giorno del Ricordo dedicato alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata. Modena ha in programma una cerimonia commemorativa al monumento in pietra carsica in piazzale Natale Bruni, mentre il ’Comitato comunale per la storia e le memorie del Novecento’, con istituti e associazioni, propone diverse iniziative a partire da domani (ore 18, sala Manifattura al San Filippo Neri, in via Sant’Orsola 58) con la presentazione del libro di Enrico Miletto ’Le due Marie. Vite sulla frontiera orientale’. L’autore dialoga con Francesca Negri dell’Istituto storico e con Caterina Liotti del Centro documentazione donna partendo dalle vicende narrate nel libro (edizioni Morcelliana) di Maria Pasquinelli e Maria Bernetic: la prima è un’ardente militante fascista e repubblichina, la seconda un’esponente del movimento operaio triestino e della lotta partigiana.