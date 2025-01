Giorno della Memoria. Foa dialoga con Monari dell’Anpi: "Così Israele si sta suicidando"

Comune di Nonantola, Fondazione Villa Emma e Anpi Nonantola, unitamente al Laboratorio per la Pace e i Diritti di Nonantola e all’associazione Aula 22, hanno organizzato per domani alle 21, nella sede dell’associazione Clessidra in Piazza Tien An Men 1, la prima delle iniziative previste in città per il Giorno della Memoria 2025. Nell’occasione sarà presente Anna Foa, autrice del libro ’Il suicidio di Israele’ (Laterza, 2024), che dopo i saluti dell’assessore alla cultura Massimo Po dialogherà con Alves Monari, presidente di Anpi Nonantola. Interverranno anche Maria Laura Marescalchi e Greta Ansaloni. "Israele – si legge tra l’altro nella seconda pagina di copertina del libro di Foa – stava già attraversando un periodo di crisi drammatica prima del criminale attacco del 7 ottobre 2023. Grandi manifestazioni chiedevano a gran voce le dimissioni di Netanyahu e del suo governo e il paese era praticamente bloccato. La risposta al gesto terroristico di Hamas con la guerra di Gaza rischia però di essere un vero e proprio suicidio per Israele…Per salvare Israele è necessario contrapporre al suprematismo ebraico, proprio dell’attuale governo Netanyahu, l’idea che lo Stato di Israele deve esercitare l’uguaglianza dei diritti verso tutti i suoi cittadini e deve porre fine all’occupazione favorendo la creazione di uno Stato palestinese…".

La seconda iniziativa per il Giorno della Memoria è invece in programma il 22 gennaio alle 21 nella biblioteca comunale di via Provinciale Ovest 57. Nell’occasione, è previsto l’incontro dal titolo: "Libri in fuga. Leggere e studiare mentre il mondo brucia. Europa, Italia, 1939 – 1945".

m.ped.