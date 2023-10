Giovanardi, i gemelli diversi. Dai vaccini all’Ucraina, divisi su tutto: "Non pensavo diventasse comunista"

L’ex ministro Carlo prova a riunire la versione italiana del Partito popolare europeo, saldamente nel centrodestra filoatlantico. Il dottor Daniele risponde candidandosi per le suppletive in Parlamento a Monza nientemeno che con il comunista (per la verità più rosso-bruno che rosso) Marco Rizzo in Democrazia sovrana e popolare, critico su vaccinazioni e armi all’Ucraina. Sono gemelli, ma di questi tempi non troppo i fratelli Giovanardi.

Anche a 73 anni l’indomito fuoco sacro della politica non si spegne.

CARLO: "Abbiamo fondato ‘Popolo e libertà’, formazione di area popolare e liberale di ispirazione cristiana che metta assieme le 18 associazioni riconducibili a questo filone in vista delle Europee, distinte dalla destra a trazione sovranista".

DANIELE: "Il fuoco sacro in realtà io ce l’ho della medicina, non della politica. Il piano pandemico che ho contribuito a scrivere nel 2006 con Sirchia diceva che i pazienti contagiati non dovevano finire negli ospedali e dovevano essere curati in casa con il medico di famiglia che passava ogni giorno. Sappiamo come è andata a finire. Ha deciso la politica non la medicina e così mi candido in politica".

Che risultati si aspetta?

CARLO: "Le singole sigle nazionali o locali come ad esempio quella di Toti in Liguria, Cuffaro e De Luca in Sicilia, Brugnaro a Venezia a livello locale raggiungono risultati importanti. Stando ai sondaggi è possibile superare di gran lunga il 10 per cento".

DANIELE: "Nessuno. Me la devo vedere con Galliani a Monza, figuriamoci, gli apparati sono con lui...".

Come valuta la scelta politica di suo fratello?

CARLO: "Beh è come se in una famiglia cattolica qualcuno diventasse musulmano. Diciamo che come in molte famiglie il covid ci ha diviso, politicamente non personalmente sia chiaro. Avevamo e abbiamo vedute diverse sui vaccini".

DANIELE: "Qui noi abbiano un nemico comune: l’economista Carl Schwab, teorico della quarta rivoluzione industriale, ospite d’onore al G7. Cosa c’entra lui con il G7? L’Organizzazione mondiale della Sanità obbedisce ai privati, ci costringono a comprare l’automobile elettrica da 50mila euro. Perdiamo ogni tipo di autonomia nazionale".

Lei cosa pensa delle vaccinazioni?

CARLO: "Nella mia famiglia ci sono altri tre medici: oltre a mio fratello, anche mia figlia,mio genero e mia nuora, tutti pro vaccino. Io mi sono vaccinato perché non posso dire che l’1% dei medici contrari ha torto, però se il 99 per cento dei medici sostiene la necessità dl vaccinarsi mi fido della maggioranza".

DANIELE: "Hanno inoculato il siero anche ai guariti e a chi era stato colpito da miocarditi e trombosi altrimenti non poteva lavorare. Sono un medico libero in pensione, nel 2020 una circolare ministeriale interna agli ospedali imponeva di non esprimere opinioni sui vaccini altrimenti sarebbero stati puniti. Io ho avuto degli episodi di trombosi, ho cominciato ad avere dei dubbi e mi hanno sospeso dall’ordine".

A 73 anni uno non si aspetta che un democristiano possa passare con gli ex comunisti.

CARLO: "Non me lo spiego, ma la vicenda della pandemia ha lasciato tracce profonde in tutte le famiglie italiane".

DANIELE: "Ma che comunista... Le due pietre angolari di Democrazia sovrana e popolare sono Francesco Toscano e Marco Rizzo. Il segretario Toscano è un cattolico da sempre vicino ad Aldo Moro, Rizzo è stato braccio destro di Cossutta nel Partito comunista, figlio di operai degli anni ‘50 che col tempo si è reso conto che adesso in pericolo non sono solo i lavoratori ma la classe media che rischia di essere falciata".

Siete divisi anche sull’invio delle armi all’Ucraina.

CARLO: "Io ho fatto il carabiniere di leva. Se qualcuno viene aggredito, e non posso aiutarlo direttamente, ritengo che almeno debba essere messo nelle condizioni di difendersi".

DANIELE: "Vogliamo difendere gli aggrediti? Bene, quante armi stiamo mandando in Armenia in questi giorni? Zero. La Nato sta facendo la guerra alla Russia utilizzando l’Ucraina".