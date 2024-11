Giovane accoltellato al Novi Sad. Entra in pizzeria e chiede aiuto. L’ipotesi: una rapina finita male

E’ successo ancora. Camminava, lo hanno bloccato e minacciato. Alla richiesta di consegnare il telefonino lui si è rifiutato. Uno dei due ha estratto un coltello e lo ha colpito: un fendente alle spalle, uno al ventre e, pare, anche un terzo.

E’ riuscito a divincolarsi e a entrare all’interno di un ristorante e solo così, grazie all’aiuto dei dipendenti, si è messo in salvo. Ennesimo e brutale episodio di violenza ieri sera nei pressi del Novi Sad, a poca distanza dal Bar stadio.

La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine: sono accorsi gli agenti della volante e i carabinieri. Contestualmente, mentre le pattuglie e i sanitari del 118 convogliavano sul posto, andavano in scena scontri e liti tra altre persone nei pressi del bar, tutte di nazionalità straniera a quanto pare. Una rissa con lancio di sedie: da chiarire se tra i due episodi ci sia qualche collegamento.

Fatto sta che il giovane, di origine straniera, sarebbe stato aggredito da due ragazzi nordafricani pare per un tentativo di rapina. L’episodio si è verificato intorno alle 21 di ieri sera in viale Monte Kosica.

L’allarme è scattato quando la vittima si è presentata con vistose ferite da taglio all’interno del ristorante pizzeria ‘Ai Cappuccini’. "Aiutatemi" ha detto ai dipendenti sotto choc.

"Si è divincolato da loro, che provavano a trattenerlo dalla giacca, strappandogliela – afferma uno dei testimoni –. Nonostante provassero a trascinarlo è corso dentro al locale, dove noi lo abbiamo accolto. Hanno provato a rubargli il telefonino – ci ha riferito – lui ha cercato di trattenere il cellulare e a quel punto lo hanno accoltellato. Non sappiamo se sia capitato qua davanti – afferma il titolare – abbiamo chiamato i sanitari del 118 che lo hanno soccorso e portato via".

L’episodio è accaduto appunto nei pressi del Novi Sad. "Stavamo lavorando – hanno spiegato dal ristorante ’AI Cappuccini’ – è entrato nel locale; era rincorso da due ragazzi. Ci chiedeva aiuto e abbiamo visto che gli iniziava a uscire sangue".

"Ho fatto un corso da Oss – aggiunge la titolare del locale –, ho cercato di fargli togliere la giacca e mi sono accorta che era stato colpito tra lo stomaco e la pancia e pure alla schiena".

Sul posto sono appunto accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. Il giovane è stato subito stabilizzato dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. La dinamica non è chiara: sembra che il giovane sia stato vittima di un tentativo di rapina ma saranno le forze dell’ordine a far luce sull’accaduto.

Quel che è certo è che nell’area del Novi Sad la situazione si fa sempre più critica e gli episodi di criminalità, cruenti e feroci sono all’ordine del giorno.