Giovane accusato di maltrattamenti

Avrebbe maltrattato in più occasioni la compagna e madre della sua bambina. L’avrebbe aggredita e percossa, cagionandole lesioni per alcuni giorni di prognosi. Interrogatorio di garanzia ieri per un 35enne carpigiano, sottoposto alla misura di allontanamento dalla casa familiare da parte del Gip e, successivamente, al divieto di avvicinamento alla vittima. In base a quanto emerso la donna aveva presentato una prima denuncia a marzo, poi ritirata. A luglio, dopo un’altra aggressione è scattata però la seconda denuncia.