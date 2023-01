Giovane alticcio si schianta

Aveva ‘brindato’ eppure si era messo al volante, pur avendo conseguito la patente da appena sette mesi. Per legge, quindi, essendo neopatentato avrebbe dovuto osservare il livello di alcol pari a zero. Poco dopo aver messo il piede sull’acceleratore, però, si è schiantato in strada Marzaglia. L’episodio, che ha visto coinvolto un 21enne è avvenuto nei giorni scorsi. Sul posto è subito intervenuta la polizia locale, che ha ritirato il documento di guida al giovane e ha sottoposto a fermo il suo veicolo. L’episodio è avvenuto poco prima delle 5 della notte e, come ricostruito dall’Infortunistica il 21enne, residente in provincia di Reggio Emilia, stava percorrendo strada Marzaglia quando, arrivato nei pressi dell’incrocio con strada Pomposiana, ha perso il controllo della sua Alfa Romeo Giulietta. Sul posto, per i rilievi del caso sono appunto intervenuti gli agenti di via Galilei, che hanno sottoposto il conducente, rimasto illeso nello schianto così come i due passeggeri, all’alcoltest. Dall’esame è stato riscontrato lo stato di alterazione, con un tasso di circa 0,7 grammi per litro. Quindi al giovane è stato contestato l’illecito amministrativo di guida in stato di ebbrezza, che fa scattare il ritiro della patente per un periodo fino a 16 mesi e una sanzione di 1.450 euro. Inoltre, per l’Alfa Romeo si è proceduto col fermo amministrativo per 180 giorni.

A mettersi al volante ubriaco anche un 37enne che al volante della sua Bmw X1 si è schiantato contro una Punto guidata da un 44enne. L’incidente è avvenuto in via Nonantolana e dopo l’urto la Bmw ha proseguito la corsa, danneggiando una proprietà privata al lato della strada. Il 37enne aveva un tasso alcolico di oltre il doppio del consentito, circa 1,2 grammi per litro. Nei confronti dell’uomo è scattata la denuncia.