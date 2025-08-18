Giovane annegato, trovato il corpo. Allarme di un passante all’alba: "Ero sull’argine e l’ho visto"

Le ultime speranze si sono spente all’alba di ieri. È stato ritrovato alle 6 il corpo di Laurentiu Gorea, notato nelle acque del bacino idrovoro Mondine a Moglia, da un residente del posto mentre passeggiava sull’argine.

Il giovane trasportatore 23enne, moldavo con cittadinanza rumena e residente a Modena da due anni, avrebbe spento 24 candeline il prossimo trenta agosto. Aveva deciso di trascorrere il giorno di Ferragosto con una famiglia di amici; madre e figli. Dopo il pranzo e una battuta di pesca, vista la calura, si era tuffato in acqua insieme all’amico, ma non era più riemerso facendo subito temere per il peggio. Le ricerche iniziate immediatamente, nelle acque del bacino idrico della località Mondine di Moglia nel mantovano, sono proseguite senza esito fino al ritrovamento del corpo da parte del 65enne Adone Trevisi residente in paese. Trevisi pratica giornalmente la camminata nordica con bastoncini imboccando l’argine che da via Coppini costeggia il canale Fossa Parmigiana, fino all’impianto delle Mondine poi, sullo stesso percorso, ritorna a casa.

"Mentre facevo la solita passeggiata come tutte le mattine – ricorda Adone Trevisi – arrivato all’idrovoro delle Mondine, sullo specchio dell’acqua, con il riflesso del sole ho visto un corpo steso nel bacino. Ho subito chiamato il 112 che ha inviato i vigili del fuoco e i carabinieri".

La salma di Laurentiu Gorea dopo 48 ore è stata restituita dalle acque del bacino dove nel frattempo erano state riattivate le turbine del consorzio di bonifica (spente dopo la tragedia), che hanno smosso il fondale. Dopo una ispezione medico-legale, che ha escluso segni di violenza, è stata trasferita presso le camere ardenti dell’ospedale di Suzzara, confermano gli amici che erano con lui al momento della tragedia.

Sul posto avevano trascorso anche la notte, tra Ferragosto e sabato, assistendo ininterrottamente alle operazioni di ricerca senza fare rientro a Modena. "Ora la salma è all’ospedale di Suzzara, resterà lì per qualche giorno poi – precisa Mada che con mamma e fratello era a Ferragosto insieme a Gorea – verrà recuperata dalle onoranze funebri dalla Moldavia dove farà ritorno. Nella sua città natale di Telenesti, dopo la celebrazione del funerale previsto dalla religione ortodossa, sarà sepolto".

Mada vuole ricordare cosi l’amico che ha visto tragicamente scomparire sott’acqua: "Queste parole vanno a te che ci hai lasciato con un dolore immenso, ti ricorderemo sempre come un bravo ragazzo pieno di vita, una volta mi avevi detto che volevi apparire in tv come cantante, ora sei in tv come un’anima che non c’è più, ti vogliamo bene e ti porteremo sempre con noi, riposa in pace piccolo angioletto nostro". Grande dolore anche per il datore di lavoro che è rientrato dalle ferie per seguire le ricerche. "Ho una piccola azienda di autotrasporti, lavorava per me da sei mesi. Era un bravissimo ragazzo".

Gorea lavorava come camionista per la ditta del nostro Appennino e abitava in via Mantegna a poche centinaia di metri dagli amici con i quali ha passato l’ultima giornata prima della tragedia che al momento resta inspiegabile. In quel punto, nonostante la presenza delle turbine dell’impianto idrovoro (qualche pompa venerdì era attiva, collegata alla rete di canali di bonifica), non era mai successo nulla, aveva spiegato ieri il sindaco.

Non si esclude che possa essere annegato a seguito di un malore: gli amici fanno anche presente che soffriva di crampi. Un problema muscolare potrebbe avergli impedito di nuotare fino a riva. È successo tutto in pochi secondi: è sparito sott’acqua. Un’altra giovane vita inghiottita dalle acque: è la quarta vittima nel weekend in Lombardia.