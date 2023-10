Giovane apprendista per schede elettroniche

Il Centro impiego di Vignola ha avuto incarico di raccogliere domande di lavoro per conto di una azienda che si occupa di costruzione di apparecchiature elettroniche, che ha sede a Spilamberto. In particolare, la ricerca è indirizzata verso l’assunzione di 1 giovane apprendista, e quindi una persona che abbia massimo 29 anni, la quale si dovrà occupare di assemblaggio e saldatura di schede elettroniche. Ai fini della assunzione si fa presente che è gradito che il candidatoa abbia conseguito il diploma di istituto tecnico industriale. È requisito indispensabile, poi, il possesso di un mezzo proprio in quanto la sede di lavoro – si fa presente - non è raggiungibile con i normali mezzi pubblici. Al candidatoa si offrirà un contratto di lavoro di apprendistato con orario a tempo pieno. Le domande vanno inviate entro il 26102023 a impiego.vignola@regione.emilia-romagna.it o tramite portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe