Giovane assume droga prima delle lezioni . Mini daspo e allontanamento

E’ stato sorpreso mentre assumeva droga prima di entrare a scuola. Nei suoi confronti non è scattato solo il ritiro della patente ma anche un mini daspo, che prevede il contestuale ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore. A finire nei guai, nei giorni scorsi, uno studente di 18 anni italiano sorpreso dagli agenti della polizia locale a pochi passi dall’istituto scolastico dove di lì a poco sarebbe entrato, nella zona 2 della città, mentre era intento a consumare hashish. Gli agenti, infatti, erano impegnati nei controlli nei pressi degli istituti scolastici volti proprio ad arginare il fenomeno dello spaccio e del consumo di droghe nei pressi delle scuole. Non di rado, infatti, gli agenti effettuano anche sopralluoghi nelle strutture con l’ausilio di cani antidroga. I poliziotti si sono quindi accorti della presenza del ragazzo, intento a consumare hashish non distante dalla scuola dove poco dopo sarebbe dovuto entrare per seguire le lezioni. Avvertito un forte odore della sostanza stupefacente, gli operatori della Polizia locale, in borghese, si sono infatti avvicinati al giovane, appartato intorno alle 7.30 del mattino in una zona nascosta , trovandolo in possesso di oltre 5 grammi di hashish. La droga è stata posta sotto sequestro amministrativo; mentre il ragazzo, senza precedenti penali, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. Nei suoi confronti è scattato il ritiro cautelare della patente di guida e l’ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore. I controlli degli agenti proseguiranno anche nei prossimi giorni nei pressi di altri istituti scolastici: una presenza che è volta anche a dare un segnale forte, quello del controllo e delle puntuali verifiche nelle scuole volte ad arginare il fenomeno del consumo di stupefacenti tra giovanissimi. Una piaga, quella del consumo di droga tra studenti anche minorenni sempre più diffusa purtroppo anche nel nostro territorio dove, proprio tra ragazzi, è aumentata anche la richiesta di droghe sintetiche. A Sassuolo, infatti, nei giorni scorsi i carabinieri hanno arrestato un 36enne trovato in possesso di mefedrone, droga sintetica che ha effetti simili a quelli della cocaina e all’ecstasy e che è purtroppo pericolosamente in voga tra i giovanissimi.

Valentina Reggiani