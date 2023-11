Giovane fermato e in possesso di droga. Scatta la segnalazione

Continuano i controlli sul territorio dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo. I militari dell’Arma, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, intensificati in questo ultimo periodo, nella serata di venerdi hanno individuato e fermato un 23enne, che transitava a piedi a ridosso del centro cittadino. All’esito del controllo il giovane è stato trovato in possesso di hashish: lo stupefacente è stato sequestrato e il possessore è invece stato segnalato amministrativamente alla locale Prefettura per i provvedimenti del caso.

