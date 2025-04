Giovane in monopattino muore travolto dal bus

Un tragico incidente avvenuto ieri mattina a Reggio Emilia, ha avuto come involontario protagonista il conducente di un autobus di 62 anni, residente a Sassuolo. E’ stato lui infatti, alla guida del mezzo, a travolgere un giovane a bordo di un monopattino. Il 21enne purtroppo è morto suil colpo. Al momento dell’incidente il mezzo era vuoto. "Purtroppo non l’ho visto – è la testimonianza del conducente sassolese, affranto -. È un dramma anche per me".

La vittima è stata identificata poche ore dopo l’incidente. È un 21enne di origine pachistana e residente a Reggio Emila con la famiglia. A bordo di un monopattino elettrico è stato investito dall’autobus di Saca (società che lavora in subappalto per conto di Tper) condottoappunto dal 62enne sassolese.

Il mezzo di linea sostitutiva della linea ferroviaria Sassuolo-Reggio Emilia aveva da poco scaricato i passeggeri alla stazione reggiana e stava tornando nel modenese per effettuare un’altra corsa sulla stessa tratta, quando poco prima delle 7 in via Emilia all’Ospizio all’incrocio con via Turri, ha investito il ragazzo. Per lui non c’è stato nulla da fare e i soccorsi sono stati vani. Stando alle prime ricostruzioni, il monopattino stava percorrendo lo stesso senso di marcia del bus. Il mezzo di trasporto ha svoltato a sinistra col giovane che all’incrocio avrebbe tirato dritto sulle strisce pedonali, trovandosi sulla stessa direzione del bus. L’impatto con la parte laterale anteriore del pullman è stato fatale. Al conducente - che, come detto, ha detto agli inquirenti di non aver visto il monopattino - è stata sospesa in via cautelare la patente di circolazione, in attesa degli esami di rito. A fare luce sulla dinamica e su eventuali responsabilità saranno decisivi i rilievi della polizia locale di Reggio Emilia, alla quale la pm di turno Denise Panoutsoupolos ha affidato le indagini aprendo un fascicolo d’inchiesta, come da prassi, per omicidio stradale.

"Ovviamente – ha dichiarato Italo Rosati, capo della polizia locale di Reggio Emilia – mi preme esprimere il mio cordoglio al giovane ragazzo che ha perso la vita. Sul tema della sicurezza dei monopattini, dico che come tutti i nuovi mezzi di circolazione c’è sempre stato un momento di sperimentazione. Ci sono stati vari interventi legislativi, penso soprattutto all’ultima legge, la 177 del 2024 entrata in vigore dal dicembre scorso, che ha introdotto l’uso obbligatorio del casco per chi viaggia sui monopattini elettrici".