Giovane manutentore disponibile a trasferte

Il Centro per l’Impiego di Modena segnala che un’azienda attiva nel settore metalmeccanico di Modena ricerca un giovane un giovane di età inferiore a 29 anni da assumere come apprendista installatore e manutentore ascensori. La persona che verrà assunta si dovrà occupare sia di assemblaggio dei componenti di un ascensore (pezzi meccanici, elettromeccanici ed elettronici) e relativa installazione, sia delle riparazioni di tipo meccanico che di tipo elettrico. Il lavoro di manutenzione riguarda in particolare i circuiti elettrici, il motore e il sistema di frenata, la regolazione e il collaudo dell’impianto. Saranno considerate preferibili le candidature di persone automunite e di persone disponibili ad affrontare anche trasferte.

Si offrirà contratto di lavoro di apprendistato, a tempo pieno 40 ore settimana dalle 8 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00. I candidati/e interessati/e che rispondono ai requisiti richiesti dovranno inviare le domande entro il giorno 27/05/2024 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe.