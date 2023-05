Giovane nordafricano accoltellato all’addome davanti al residence di via delle Costellazioni

Misterioso episodio, ieri, nel noto complesso di via delle Costellazioni 170. Un ragazzo è stato infatti trovato a terra con una profonda ferita da taglio all’addome. L’ipotesi è che il giovane, nordafricano, sia rimasto coinvolto in una rissa ma, non parando la nostra lingua, non è stato al momento possibile ricostruire quanto accaduto. Saranno fondamentali le analisi dei filmati di videosorveglianza della zona. L’episodio è avvenuto intorno alle 18.30: a quanto pare lo straniero, un 20enne è stato colpito da una coltellata al ventre ed è stato soccorso dai sanitari e trasportato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Solo il mese scorso un altro ragazzo era stato accoltellato alla schiena.