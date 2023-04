Giovane ricercatore al top Patologie dermatologiche, premiato Marco Manfredini

Gli studi su patologie dermatologiche dall’alto impatto sociale quali acne, psoriasi, rosacea e la meno nota idrosadenite suppurativa, sono valsi a Marco Manfredini il prestigioso premio ’Paolo Carli’. Il riconoscimento, istituito dalla Associazione Italiana di diagnostica non invasiva in Dermatologia intende premiare il miglior profilo scientifico tra i giovani ricercatori in dermatologia under 40 in Italia. Il giovane, che svolge attività clinica presso la struttura complessa di Dermatologia e Venereologia della Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico, da anni approfondisce queste patologie mediante l’utilizzo di tecnologie innovative, quali la microscopia confocale a riflettanza e la tomografia a coerenza ottica che permettano la visualizzazione microscopica della cute in modo non invasivo, cioè senza richiedere l’esecuzione di interventi chirurgici.

Questo ha reso possibile l’identificazione delle principali alterazioni cutanee che sono alla base delle diverse patologie dermatologiche di natura infiammatoria o oncologica e la valutazione analitica della risposta terapeutica nel tempo.

Da cosa deriva il suo interesse? "La ricerca in ambito medico e dermatologico mi ha sempre affascinato. Durante i miei studi, ho svolto periodi di formazione presso prestigiosi istituti di ricerca internazionali come l’università Ucsd di San Diego, in California, e il St. John Institute of Dermatology a Londra".

Quale è l’incidenza delle patologie di cui si occupa?

"L’acne è molto frequente tanto che si stima che l’8090% degli adolescenti soffra ne soffra, in forme anche lievi ma importanti, e può persistere anche in età adulta; per la psoriasi la prevalenza è stimata attorno al 3% e si calcola che 1,5 milioni di italiani ne siano affetti; la rosacea è anch’essa piuttosto frequente. Per quello che riguarda la idrosadenide suppurativa invece i dati sono molto variabili in considerazione degli studi presi in esame. Si passa da 5 casi su 10.000 abitanti a 4 su 100. Quello che vediamo a Modena è una frequenza sottorappresentata, poiché abbiamo pazienti che non sapevano di avere una forma idrosadenide suppurativa ed è una malattia non ancora nota al medico di base o altri specialisti non dermatologi".

Sono curabili?

"L’acne può essere trattata con terapie topiche o sistemiche come farmaci da prendere per bocca e stanno emergendo anche alcune terapie fisiche basate su luce, laser; per la psoriasi abbiamo molti farmaci definiti ’intelligenti’ che vanno a bloccare in modo selettivo una via citochimica molecolare legata alla sua patogenesi. Sono farmaci cosiddetti avanzati, biotecnologici. Per idrosadenide suppurativa abbiamo una costellazione di interventi terapeutici. La terapia medica ha sicuramente un ruolo molto importante e in questi anni si sta assistendo ad un aumento delle ricerche e dei farmaci che probabilmente potranno essere impiegati in questo tipo di malattia fino a poco tempo fa abbastanza orfana di terapie".

Alberto Greco